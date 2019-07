Borgerne i lokalområdet har kæmpet for at bevare skolen i Holme-Olstrup. Det lykkedes ikke. Nu er en ansøgning om etablering af en friskole i byen på vej til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Privatfoto

Protestskole åbner på ukendt adresse

Næstved - 17. juli 2019 kl. 05:57 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En folkeskole lukker - en friskole åbner. Det kan snart blive en realitet i Holme-Olstrup. Her lukkede landsbyens folkeskole for nogle uger siden, og en ansøgning om etablering af en friskole i byen er nu på vej til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Det er på kort tid lykkes at samle de 20.000 kroner sammen, som det kræver i depositum at ansøge at om starte en friskole. Det glæder Martin Kielsgaard Sørensen, der er en af initiativtagerne bag den nye skole i Holme-Olstrup.

- Det gik faktisk utrolig stærkt med at få samlet pengene. Det er jo positivt, og det bekræfter, at der er bred opbakning til det og nogen, der er villige til at være med, fortæller han.

Ansøgningen sendes i denne uge, og planen er, at friskolen åbner til august 2020. Adressen er endnu ukendt. Selv om alt tyder på, at det bliver døgninstitutionen Døgndiamanten, der får lov til at flytte ind i lokalerne, hvor den nu lukkede folkeskole holdt til, har styregruppen endnu ikke mistet modet. De arbejder fortsat på, at de kan overtage lokalerne på stationsvej. Hvis det glipper, er der flere mulige steder i spil.

- Vi har kigget flere steder, og vi forhandler med nogen i øjeblikket om lokaler. Vi er langt fremme i processen, siger Martin Kielsgaard Sørensen, der indtil videre ønsker at holde de mulige adresser hemmelige, da intet endnu er besluttet.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget Lars Hoppe Søe (RV) hilser en ny friskole velkommen. Han har dog svært ved at se, at der er plads til to skoler i området.

- Jeg tror, det vil være vanskeligt at finde underlag til en privatskole i Holme-Olstrup. De vil da få kamp til stregen. Det er der ingen tvivl om. Jeg ønsker dem held og lykke med arbejdet, siger han.