Siloen ændrer i aften farve til rød for at gøre opmærksom på kulturlivets vanskelige vilkår. Foto: Anna C. Møhl

Protest: Havnesilo ser kulturrødt

Kulturinstitutioner landet over bliver oplyst i rødt i aften. I Næstved er det siloen på midtermolen i Næstved Havn, der bliver badet i rødt lys fra kl. 20 til 23.59. I sommervalgte en lang række kulturinstitutioner over hele Europa at lade sig oplyse i rødt for at gøre opmærksom på den økonomiske alarmsituation, kulturlivet befandt sig i grundet coronakrisen - og ikke mindst for at råbe politikerne op.

Siden er situationen ikke blevet bedre, coronakrisen trækker ud, men hjælpepakkerne er udfaset, og derfor går en lang række danske kulturinstitutioner atter i rødt. Thomas Gerdes, formand for Foreningen for Koncert- og Eventpersonale, KO-EP, siger: - De danske politikere er simpelthen nødt til at forholde sig til den økonomiske krise, eventbranchen står midt i. Vi appellerer til erhvervsministeren om at opretholde dialogen med eventbranchens essentielle parter og sammen finde løsninger for de virksomheder, som de facto har været tvangslukket siden marts. De har ingen mulighed for at tjene penge, men har stadig faste udgifter til husleje, vedligeholdelse af gear, vognparker, materiel med mere. Samt de mange specialiserede freelancere, som er helt essentielle for eventbranchens overlevelse.