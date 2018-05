Prøv kræfter med windsurfing og jollesejlads

Hav, fjord, søer, å og kanal. Næstved er præget af vandlige omgivelser, og det giver masser af anledninger til at lære at boltre sig i det våde element.Det gør blandt andre klubben NSK Jolleafdeling på Ydernæs, der lørdag 5. maj starter sæsonen for jollesejlads og windsurfing. Her er der optimistjoller til børnene og fevajoller til de unge, mens unge og voksne også kan prøve kræfter med windsurfing. - Vi har glædet os rigtig meget til at komme på vandet her i år, for vi har fået rigtig meget nyt udstyr, så vi nu kan tilbyde flere børn og unge at komme ud at sejle jolle eller at prøve kræfter med windsurfing, siger Kenneth Steen, formand for NSK Jolleafdeling. Jolleafdelingen holder Åbent Hus på lørdag mellem klokken 10 og 17 på Kanalvej 65 på Ydernæs, hvor man også er velkommen, hvis man bare vil kigge på.