Tirsdag 25. maj kl.16-20 kan du og familien få en god introduktion til kystfiskeriet ? også selvom du aldrig har haft en fiskestang i hænderne. Det foregår Ved Strandskoven og det er muligt at låne fiskestang og waders, inden blinket kastes ud i håb om at fange en hornfisk. Pressefoto

Artiklen: Prøv hvor sjovt det er at fange de legesyge hornfisk

Prøv hvor sjovt det er at fange de legesyge hornfisk

Arrangementet er en oplagt mulighed, for at hele familien kan komme ud, og få en spændende naturoplevelse med de flotte livlige hornfisk.

Mødested er øst for Klinteby Klint ved Strandgård Strand, Ved Strandskoven, 4736 Karrebæksminde.

Arrangementet er støttet af Nordea-fonden, og derfor ganske gratis at deltage i. Er du mellem 18 og 65, skal du huske at indløse det statslige Fisketegn. Børn og unge er

naturligvis velkomne i selskab med voksne, men for at tage aktiv del i fiskeriet, så anbefales en minimumsalder på 10 år.

Tilmelding er ikke nødvendig, men det er muligt at hjælpe op til ca. 25 personer med fiskegrej ad gangen. For at få det optimale ud af fiskeriet, fiskes i waders, som også