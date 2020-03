Se billedserie Hammer Frie Privatskole drømmer om ny adresse i Blangslev. Men først skal der foretages omfattende ombygninger på adressen Blangslevvej 6. Foto: Næstved Kommune

Privatskole vil bytte by og flytte til Blangslev

Næstved - 05. marts 2020

Den succesrige Hammer Frie Privatskole savner mere plads og bedre busforbindelser. Derfor arbejder skolens ledelse på at flytte skolen til Blangslev.

Byrådets Plan- og Erhvervsudvalg har netop sagt ja til at skolen kan realisere drømmen om nye og større lokaler på ejendommen Blangslevvej 6 - som også er hjemadresse for forstander Line Illum Mundus og hendes familie. Et lokalplanforslag er derfor på vej i høring og kommunen kalder folk af huse til borgermøde på Hammer Frie Privatskole den 23. april.

- Det er en drøm vi har gået med rigtig længe. I Hammer er vi presset af manglende busforbindelser, mens Blangslev ligger perfekt lige op af Præstøvej og med hyppige busforbindelser mellem Næstved og Præstø. Samtidig mangler vi plads i Hammer. Det får vi i Blangslev, hvis det lykkes os at realisere planerne om en helt ny skole, siger Line Illum Mundus.

For at realisere planerne om en skole i Blangslev skal tre lade- og staldbygninger bygges om og forvandles til faglokaler. Dermed kan der skabes plads til 160 elever fordelt i otte klasselokaler og en SFO . Det vil samtidig skabe 13 nye arbejdspladser, fremgår det af ansøgningen til kommunen.

- Vi har set på efterskoler og andre privatskoler, f.eks Hindholm, Brøderup, Lundby og Svenstrup, hvor man fint har indrettet pædagogiske tilbud i nedlagte landbrug i respekt for områdets eksisterende udseende og byggeskik. Det ønsker vi også i Blangslev. Planen er at bygge en skole på landet, respektfuldt anlagt i smukke omgivelser ud til åbne marker og med plads til store armbevægelser. For os handler det især om at bygge pædagogik ind i den nye skole og lukke op for en mangfoldighed af læring, fordybelse og nytænkning, fortæller Line Illum Mundus.

Finansieringen er ikke på plads endnu. Skolen har ifølge Line Illum Mundus en sund økonomi og en god bankforbindelse. Og med et godkendt lokalplanforslag kan skoleledelsen gå videre med planerne til forskellige fonde, der skal være med til at løfte byggeriet, og gøre visionen til virkelighed.

- Vi er ikke i mål endnu. Men et pænt skridt nærmere, når vi har folkelig og politisk accept af planerne, siger skolelederen.

I Plan- og Erhvervsudvalget er der enighed om, at Hammer Frie Privatskole kan realisere sig selv på en ny adresse. Eneste krav er at skolen får et fortov, så eleverne har sikker skolevej til Blangslevej nummer 6.

- Byggeriet af en ny skole i Blangslev rummer ingen ekstra udgifter for kommunen, så vi vil ønske skoleledelsen held og lykke med planerne, siger udvalgsformand Tina Højlund Pedersen (S).

Hammer Frie Privatskole blev etableret i 2014 og betegner sig selv som et læringsakademi for børn, der synes det skal være sjovt at gå i skole og har lyst til at lære.