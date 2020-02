Søren Peter Foldberg og resten af bestyrelsen er optimistiske og tror på, at den nye skole på Petersmindevej 33 åbner til august - selv om der er lang vej til målet. Foto: Mia Than West

Privatskole savner elever: Få tre måneder helt gratis

Af Mia Than West

Det er det nyeste tiltag, bestyrelsen bag Holme-Olstrup Privatskole har sat i søen i jagten på flere elever. De har besluttet at være mere offensive og giver nu rabat til kommende elever på skolen. Hvis man melder sit barn ind inden den 1. april og er blandt de første 30 elever, der indskrives til skolestart i 2020, får man de første tre måneders skolegang helt gratis.

Der blev åbnet for indmeldelse til den nye privatskole på Petersmindevej i forbindelse med et informationsmøde i november. Forældrene har ikke ligefrem stået i kø til at skrive deres børn op til den nye skole. Holme-Olstrup Privatskole har på tre måneder fået 18 bindende tilmeldinger, hvoraf de tre først er til skolestart i 2021.