Privatskole får grønt flag

Karrebæksminde Privatskole ønsker at være en af landets førende udeskoler og har blandt andet udeskole hver onsdag. Det glæder derfor Katrine Blond, at de nu er et skridt tættere på at få den drøm opfyldt.

- Det er rigtig dejligt at blive anerkendt for et stykke arbejde, man udfører. Især for børnene er det en anerkendelse af, at det miljøarbejde de foretager faktisk betyder noget. Det bliver meget mere nærværende, konstaterer skolelederen.