Prisvindere: Bankrådgiver i krydsfelt mellem kunde og bank

Til daglig underviser lektorerne Klaus Hornebo Jensen og Jørn C. Nielsen de finansøkonom-studerende på Zealands afdeling i Næstved.

Men igennem godt to år har de sideløbende forsket i, hvordan bankrådgiverens rolle formes af den finansielle verdens hastige forandring, og prisvinderne siger samstemmende:

Står på mål for hvidvask

- Ny lovgivning og regulering af banksektoren indføres med så høj en hastighed, at bankens it-systemer ofte ikke kan følge med. Det er en ekstra belastning for bankrådgiveren, der skal stå på mål for de nye forretningsgange og samtidig bevare et tillidsfuldt forhold mellem kunde og pengeinstitut. Bankrådgiveren er ofte det sidste led i kæden af forandringer og det lægger pres på. Oven i, kan der ofte opstå en personlig belastning for medarbejderne i, at de føler de skal stå på mål for de dårlige historier om fx hvidvask i Estland, selv om de er bankrådgivere for privatkunder i en filial på Sjælland.