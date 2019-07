Trine Grønbek Hamborg har vundet Danske Fysioterapeuters Bachelorpris 2019. Hun er uddannet på fysioterapeutuddannelsen i Næstved. Foto: Sisse Stroyer

Send til din ven. X Artiklen: Prisvinder: Tabu når ældre falder i eget hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prisvinder: Tabu når ældre falder i eget hjem

Næstved - 12. juli 2019 kl. 15:39 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når ældre falder om i eget hjem, kan det gøre dem passive, isolerede og bange for at falde igen.

Derfor er der behov for at tale med de ældre om deres frygt for at falde - træning gør det ikke alene.

Det er konklusionen på et nyt studie om ældres faldfrygt, foretaget af Trine Grønbeck Hamborg, der er uddannet på fysioterapeutuddannelsen i Næstved. Artiklen, der er udarbejdet på baggrund af studiet, har netop sikret hende Danske Fysioterapeuters Bachelorpris 2019.

- For mange ældre er det forbundet med stor skam at falde i eget hjem. Det er et signal om kroppens skrøbelighed. Frygten for at falde igen holder dem tilbage, siger Trine Grønbeck Hamborg.

Det var under bachelorstudiet i Næstved, at Trine Grønbeck Hamborg undersøgte, hvad det betyder for de ældre, når de begynder at falde i eget hjem.

Og selvom hun er uddannet fysioterapeut er træning ikke den eneste vej mod bedre balance.

- Jeg tror ikke, at man som fysioterapeut skal være bange for at spørge ind til det. Og når situationerne bliver prøvet af i fællesskab, finder de ældre ud af, at det slet ikke er umuligt og farligt. På den måde kan man styrke dem i troen på deres fysiske formåen ved at få trænet sammen i funktionerne, så de finder ud af, at det her kan de faktisk godt, siger Trine Grønbek Hamborg.

Hendes studie påviser, at de ældre blev stærkere af fysisk træning, men det mindskede ikke frygten for at falde igen. Derfor skal fysioterapeuterne også give sig tid til at snakke med de ældre - for at styrke dem i troen på egne talenter.

- Fysisk træning kan styrke muskler og balance og dermed sænke den reelle risiko for at falde. Men der er også behov for samtale og afprøvning i trygge rammer, hvis man skal give den ældre sikkerheden og troen på mestring tilbage. Vi mener derfor, at fysisk træning ikke kan stå alene, siger 45-årige Trine Grønbeck Hamborg, der blev færdig med fysioterapeutuddannelsen i 2018 og i dag er ansat i Høje Taastrup Kommune.

Prisen, der ud over æren, består af 25.000 kroner.