Prisvindende forfatter på biblioteket

I 2019 debuterede hun som romanforfatter med den prisvindende roman »Et andet menneske, et andet liv«, der vakte stor opmærksomhed for sine barske og usentimentale beskrivelser af krigens traumer. I 2020 fulgte så hendes anden roman, »Den nordiske mands hævn«, der blandt andet kredser om livets svære relationer, kønsroller og seksualmoral i muslimske kredse.

Sofie Jama er født i Somalia i 1982 og levede et simpelt liv med sine forældre, indtil de måtte flygte fra en borgerkrig i 1990'erne. Efter en periode i Etiopien kom forfatteren til Danmark, da hun var 14-15 år gammel. Her fik hun hurtigt interesse for litteratur og sprog, og hun begyndte så småt selv at skrive tekster.