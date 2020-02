Prisuddeling var fake news

Af Anna C. Møhl

Den komité, der uddelte ytringsfrihedsprisen og var opkaldt efter den svenske tegner, eksisterer ikke.

Dermed eksisterer prisen heller ikke. Alle har trukket sig fra komiteen af respekt for, at Lars Vilks ønsker ikke at den eksisterer.

Bortset fra multikunstneren Uwe Max Jensen. Han mener stadig, at Vilks-prisen kan uddeles. Oplysningen om, at Søren Grinderslev har fået prisen, stammer fra Uwe Max Jensen.