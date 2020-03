Prinsesse Benedikte var på Herlufsholm Skole i decemer 2019 i sin egenskab af protektor for SOS Børnebyerne, hvor hun fik overrakt en buket af 16-årige Selma Rebekka Gleichman Andersen. Torsdag er prinsesse Benedikte tilbage på landets ældste kostskole. Foto: Thomas Olsen

Prinsesse er tilbage på Herlufsholm

Af Anna C. Møhl

Hun kommer tilbage på torsdag. Prinsesse Benedikte er protektor i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade og i den egenskab deltager hun i en workshop for elever på Herlufsholm Skole.

Leder af Herlufsholm Skoles grundskole, Anne-Louise Boelsmand, forklarer, at der er lavet en strategi for elevernes sundhed.

Prinsesse Benediktes bidrag til temadagen er at levere et oplæg om en sag, som ligger hende nært.

- Vi vil nedbryde tabuer og give viden til eleverne, så de kan agere, hvis de når dertil, at de overvejer selvskade, siger Anne-Louise Boelsmand.

Der ser ud til at der er et stort behov for Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.