Prins Henrik kørte ofte med DSB?s kongelige salonvogn, når han skulle til Jylland. Georg Bentzen (th. for prins Henrik) har været chef på vognen i 30 år. Privatfoto.

Prins Henrik var DSB's flinkeste gæst

Næstved - 15. februar 2018 kl. 12:30 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Prins Henrik har altid været glad for at køre i tog, han klagede aldrig, heller ikke hvis der var forsinkelser, fortæller Georg Bentzen, der i over 30 år har været chef for DSB's kongelige salonvogn.

Han har mange gange kørt med prins Henrik, både med resten af den royale familie og med prinsens venner, og han kalder prins Henrik for DSB's nok flinkeste gæst.

Georg Bentzen, der ud over sit arbejde som chef for den kongelige salonvogn også er formand for Næstved Turistforening, har mange gode ting at sige om prins Henrik, som ofte tog vennerne med, når turene gik med toget til de jyske jagtmarker.

- Han var en rigtig hyggelig og venlig mand. Det gjaldt både over for mig som chef og over for resten af personalet, siger Georg Bentzen.

Georg Bentzen beskriver Prinsen som en morsom og utraditionel gæst på salonvognen. Blandt andet fortæller han, at prins Henrik ofte bevægede sig fra salonvognen og ned til ledsagervognen, hvor han fik sig en kop kaffe med personalet.

Prins Henrik bliver flere steder beskrevet som en gourmet, og det kom også til udtryk, når han rejste med den kongelige salonvogn.

- Kokken ombord har lyttet til mange gode råd fra prinsen, fortæller Georg Bentzen.

Prinsen, der var meget glad for svampe, smed engang køkkenpersonalet ud af køkkenet, så han selv kunne tilberede sine medbragte svampe. Alle fik lov til at smage efterfølgende, og det smagte godt, forklarer Georg Bentzen.