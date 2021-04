Pressenævnet kritiserer Sjællandske

Kritik: Sjællandske får kritik for ikke at have forelagt krænkende beskyldning.

Sjællandske omtalte i tre artikler i oktober 2020, at to mødre beskyldte Denice Klarskov for at tillade mindreårige at tage narkotika til fester på hendes ejendom og for at forsøge at hverve mindreårige piger til at lave pornofilm. Det fremgik af artiklerne, at Sjællandske over telefonen havde forelagt Denice Klarskov beskyldningen om indtagelse af narkotika. Det havde hun tilbagevist, hvorefter hun havde afbrudt forbindelsen. Sjællandske havde herefter ikke kontaktet Denice Klarskov yderligere.

Denice Klarskov har klaget til Pressenævnet over, at artiklerne indeholder ukorrekte og krænkende beskyldninger om lovovertrædelser, som ikke blev tilstrækkeligt efterprøvet af Sjællandske inden offentliggørelsen. Pressenævnet finder, at Denice Klarskov også burde have fået mulighed for at forholde sig til beskyldningen om, at hun forsøger at hverve mindreårige piger til pornofilm.