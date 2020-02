Der er lagt i kakkelovnen til et rabaldermøde når DSB og BaneDamark tørner sammen med pendlerne i Næstved 27. februar. Her foto fra et lignende møde i Glumsø.

Pressede pendlere mødes med DSB og BaneDanmark

- Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på en skrivelse fra et af vores medlemmer. Han fortæller, at familien nu har købt bil nummer to, at han fremover vil lade sig transportere i bil og at han aldrig vender tilbage til DSB. Sådan et budskab burde mane til eftertanke, siger bestyrelsesmedlem i Næstved Pendlerklub, Carsten Hansen.