Musikteater Næstved har fredag premiere på Nine to Five. Det er en musical med kvinder i fokus. De er trætte af sexisme og forskelsbehandling på arbejdspladsen, og beslutter sig for at gøre noget ved det.

Premiere på musical med stærke kvinder og gak humor

Næstved - 10. maj 2019

En forfærdelig chef, sexisme, chikane og tre seje kontorpiger udgør hovedingredienserne i Musikteater Næstveds nyeste forestilling, muscialkomedien Nine to Five, der bygger på musik af countrysangerinden Dolly Parton.

De unge skuespillere, sangere og dansere har øvet om ikke fra ni til fem, så i hvert fald en hel del siden januar. Alligevel var det først i denne uge kort før generalprøven, at instruktør Kristian Studsgaard for alvor tænkte, nu kan det blive godt. Man skulle tro, det gav ham ro i maven, men det var faktisk først der, han begyndte at blive nervøs.

- Det var første gang onsdag, at jeg fik kriller i maven. Der blev jeg rørt og tænkte, nu kan det blive godt. Alle elementerne er samlet, flowet er der, lyset spiller, siger han.

Han er både instruktør og scenograf på musicalen, hvor havldelen af rollerne er besat af unge fra Talentskolen.

Stykket finder sted i 70'erne i USA, hvor tre unge kontorpiger er trætte af deres sexistiske chef og roder sig ud i et hævtogt mod ham. I fællesskab forsøger de at ændre på kønsroller og forventninger. Ifølge Kristian Studsgaard kan man forvente højt tempo, lidt gak humor, fede dansenumre og fantastiske sange.

- Der er både alvor og humor, og så er musikken megafed. Det er et show, vi har arbejdet med for at præsentere noget, der er tæt på Broadway, siger han.

På scenen udgør tre store LED-skærme bagtapetet og hjælper til at sætte stemningen undervejs.

Barren er sat højt, mener han. Ikke mindst for at give de unge, lokale talenter, en fornemmelse af, hvad det kræver, hvis de vil gøre karriere inden for teater og musical. På Danmarks eneste musicalakademi bliver der optaget bare 8 elever om året.

Forestillingen skal gerne være organisk og flydende, de har forsøgt at kræse for skuespillet, og der vil være stil over dansenumrene. Og så har Kristian Studsgaard en lille kæphest med overgangene mellem scener, som man som tilskuer helst ikke må lægge mærke til, men hvis man gør, kan man passende tænke over, hvor meget arbejde, de har lagt i at gøre dem lækre.

- Scenen slutter, blackout, applaus. Der går 10 sekunder. Når lyset blænder op, står der en helt ny scene. Vi vil gerne skabe den illusion. Ingen ser, at 20 personer har spurtet ud, og at de har øvet det sceneskift 25 gange. Det skal være tjekkede overgange, siger han.

Når det kommer til tilskuertallet, håber Kristian Studsgaard, at de minimum når 1000 gæster. Det er de godt på vej mod. De sigter mod i alt 1400. Han opfordrer til, at man ikke lader sig afskrække af genren musical, der for tiden er eksploderet i popularitet og er den mest populære teatergenre.

- Hvis man ikke kan lide musical, fordi man engang har set Sound of Music, så svarer det til, man ikke kan lide bøger, fordi man har læst Mein Kampf, siger Kristian Studsgaard.

Han glæder sig til at diskutere stykket og høre publikums vurdering, og så ser han frem til igen at sove mere end de fire timer i døgnet, som sidste uges intense forberedelser har tilladt.