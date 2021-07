Se billedserie Preben Pedersen er en rigtig ildsjæl. Han har anlagt en 175 meter krolfbane på Røjlehavens ellers golde græsplæne og nu er livet godt igen i seniorbofællesskabet i Fensmark. Fotos: Kim Palm

Preben på pletten: Nu smiler de igen i seniorbofællesskabet

Næstved - 13. juli 2021 kl. 19:42 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Tro ikke at alt er lutter lagkage, når du flytter i seniorbofællesskab. I Røjlehaven var fællesskabet truet af konflikter, strid og uenigheder over havehækken. Mange af mændene var faldet fra. Tilbage var kvinderne og nogle af dem var så sure på hinanden, at de undlod at hilse når de stod sammen henne i kassekøen i SuperBrugsen Fensmark. - Der var et overskud af damer, og det er aldrig dårligt, men der var også kliker og konflikter, der gik flere år tilbage. Det var ikke til at holde ud, fortæller Niels Erwin Hansen, der sammen med sin kone Hanne Nilsson for tre år siden flyttede fra Østerbro i København til Lejerbos murstensgule seniorbofællesskab i Fensmark.

Preben på pletten Nu smiler de igen i Røjlehaven - og spørger man de lokale - så tilfalder æren i høj grad Preben Pedersen og hans kone Kirsten. Det er flinke folk fra Falster, der ikke var belastet af fortidens ævl og kævl, men som i stedet satte sig for at genskabe fællesskabet og sammenholdet i Røjlehaven.

- Vi kom fra en landejendom på 210 kvadratmeter og med 2.500 kvadratmeter have mellem Nykøbing og Marielyst. Og da vi begge var fyldt 70, var det på tide med noget mere overkommeligt, tættere på børn og børnebørn, fortæller Kirsten og Preben.

Begge ville fællesskabet og samværet med andre seniorer og da coronaen slap sit grumme greb om nationen gav Preben sig i kast med at anlægge en 175 meter krolfbane med 12 huller på Røjlehavens golde græsplæne, hvor der alligevel aldrig kom en sjæl forbi. Og det gode arbejde stopper ikke her, for Preben har også planer om at forskønne den grønne græsørken med fire blomsterbede, der fremmer biodiversiteten og får Røjlehaven til at blomstre.

Røjlehaven: Nu med ølbænk Så Preben er en rigtig guttermand og Kirsten er nu også meget dejlig, lyder det fra de lokale, der nu spiller krolf og har fået lysten til fællesskab igen.

- I halvandet år har alle former for fællesskab været knækket af coronaen. Men nu spiser vi sammen igen én gang om måneden. Vi har påskefrokost, julefrokost, spansk aften, kaffehold og mandeaftener. Vi har også fået en ølbænk hvor du kan slå en sludder af med naboen over en kølig pilsner. Nu er livet godt igen, siger Hanne Nilsson, formand for Røjlehavens 20 seniorboliger.

Sådan leves livet her på egnen Ifølge formanden og de øvrige beboere handler livet i et seniorbofællesskab i høj grad om at kunne tolerere andre mennesker, vise respekt, lære at tale ordentligt sammen og være indstillet på at hjælpe andre, når de har behov for det.

- Hvis en er blevet syg hjælper vi med indkøb og flaget går altid til tops i samtlige seniorboliger, når en af os har fødselsdag. Ikke bare en lille snoldet vimpel, men et rigtigt Dannebrog, for her passer vi på hinanden, siger Hanne Nilsson.

På med støvlerne - i 10 minutter Og Preben Pedersen han er slet ikke færdig med fællesskabet. Han har spillet fodbold med Morten Olsen og andre gode folk nede i Nykøbing, så nu har han meldt sig under fanerne til fodbold i HG's pensionistafdeling.

- Ja, jeg investerede i et par spritnye fodboldstøvler, men holdt kun cirka 10 minutter, så røg der en fiber, men jeg skal nok komme igen, lover Preben, der har fået Røjlehaven til at smile igen.