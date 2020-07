Se billedserie Præstegården har været ramt af skimmelsvamp siden 2013. Efter en udrensning af svampen vil de nye ejere bruge bygningerne til lektiehjælp og undervisning. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Præstegård solgt til Lyngby-par Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Præstegård solgt til Lyngby-par

Næstved - 16. juli 2020 kl. 04:43 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En måned og lidt til. Mere tid skulle der ikke til, før Kvislemark Præstegård blev solgt til højst bydende.

Bygningerne, der har været ramt af skimmelsvamp siden 2013, blev sat til salg i starten af juni, efter der blev ryddet op og gjort overfladisk rent i den tidligere præstebolig.

Undervisning og lektier De nye ejere er et par fra Lyngby, som efter sigende har set muligheder i bygningerne på Hindholmvej 61.

Ifølge medlem af Kvislemark Menighedsråd, som har solgt bygningerne, Berit Nagly, skal bygningerne blive til et sted, hvor børn og unge kan få lektiehjælp, der kan blive foretaget forskellige former for undervisning, og så kan der blive afholdt kulturelle arrangementer.

- Det er et fint formål, men vi har primært været fokuseret på bare at få solgt - lige meget hvad de nye ejere ville bruge bygningerne til, siger hun.

Renoverer med respekt Inden præstegården kan tages i brug som lektiecafé, kræver det dog, at den bliver renoveret og tømt for skimmelsvamp.

Menighedsrådet har tidligere fået forskellige tilbud på dét arbejde. Her lå priserne på alt mellem fire og seks millioner kroner.

- Vi er blevet informeret om, at renoveringen sker med respekt for bygningerne og deres historik, siger Berit Nagly.

Ligesom formand for menighedsrådet Line Hansen tidligere har givet udtryk for, så fortæller Berit Nagly, at menighedsrådet er glad for at, at præstegården nu er ude af deres hænder.

- Når det nu ikke kunne være anderledes, så er det fint, at den er solgt, siger hun.

Nyt sognehus En del af de aktiviteter, der blev foretaget i præstegården inden skimmelsvampen blev opdaget i 2013 såsom konfirmationsforberedelser og sociale arrangementer, er sidenhen blevet foretaget på skolen i Fuglebjerg og i Mødestedet i Sandved.

Planerne er dog, at der skal etableres et sognehus, så nogle af aktiviteterne kan vende tilbage.

- Vi arbejder på at skaffe et sognehus, men om vi skal ud og bygge nyt eller købe noget eksisterende, det ved jeg ikke, har Line Hansen tidligere sagt til Sjællandske.

Der har tidligere været tale om et samarbejde mellem menighedsrådet og andre aktører i forbindelse med et alternativt sognehus. Intet lægger dog fast endnu.

Menighedsrådet har ikke råderet over pengene fra salget, da det er Roskilde Stifts bolig, som Næstved Provsti hører ind under. Line Hansen fortæller dog, at der er blevet givet grønt lys til, at menighedsrådet går på jagt efter et sognehus.

relaterede artikler

Køb din egen præstegård fuld af skimmelsvamp 06. juni 2020 kl. 04:43

Præstegård fyldt med skimmelsvamp bliver gjort klar til salg 26. februar 2020 kl. 21:18

Svampebefængt præstegård bliver sat til salg 26. februar 2020 kl. 04:11