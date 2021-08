Sognepræst Christian Wendelboe skiller sig ud blandt de gode munke i sin førreformatoriske præstedragt. Fra venstre ses Broder Helge Larsen, Broder Henning Jensen og ikke mindst Lars Clausen (th). Sidstnævnte er klædt ud som Henrik Harpestreng. Han var kong Erik Plovpennigs livlæge. Harpestreng er kendt for mixturen, der kunne kurere folk fra det meste - angiveligt gin. Foto: Jan Jensen

Præst på tidsrejse i Næstveds Søjler - tilbage til fortiden

Næstved - 18. august 2021 kl. 14:45 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Sognepræst i Sct. Mortens kirke Christian Wendelboe er både ny og ung. Men hans kirke er gammel, og han er parat til at tage en tur i tidsmaskinen.

Dengang i middelalderen, da danskerne var katolikker, var det ikke usædvanligt, at præsten efterlyste en ko eller advarede mod djævlen, som sad lige derovre i hjørnet.

Præsten kunne også skælde ud på de jammerlige fruentimmere, der ikke kunne brygge ordentlig øl. Når han ikke havde travlt med det, slog han over på latin og begyndte at messe i timevis. Latin var ikke at sprog, de lokale excellerede i, hvorfor det også kneb stærkt med koncentrationen.

Læg din bøn Ofte tog man sig en lur, et slag kort eller en tår godtøl, nede på de bagerste bænkerækker.

- Vi vil gengive stemningen fra middelalderen, men jeg har nu ikke tænkt mig at skælde ud. Derimod vil der, ganske som i middelalderen, være en krukke hvori man kan lægge sin egen, helt personlige bøn, som jeg sidenhen, anonymt naturligvis, læser højt fra prædikestolen, fortæller Christian Wendelboe,

Suppe og kortspil Der vil også være stemningsfuld gregoriansk musik, når Sct. Mortens kirke fredag 27. august kl. 20-23 laver et særligt indslag i forbindelse med middelalderfestivalen Næstveds Søjler. Der bliver stilhed og tid til reflektion, en kop varm og gratis suppe og for spillefuglene, en mulighed for et slag kort eller et spil dam og mølle på de bagerste bænkerækker.

- Vi håber på rigtig mange besøgende, og det står folk frit for at komme og gå, som det passer dem, under messen. For en messe på tre timer kan føles lang. Ligesom den gjorde det I middelalderen, siger Christian Wendelboe.