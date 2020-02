Mikkel Kjellberg er ny rektor på Herlufsholm Skole og Gods. Han tiltrådte allerede som konstitueret i stilling i sommer, da Flemming Zachariasen var blevet fyret efter bare tre år i jobbet. Foto: Tony Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Portræt af ny rektor: Fra landsted med heste til rektorkontoret på Herlufsholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Portræt af ny rektor: Fra landsted med heste til rektorkontoret på Herlufsholm

Næstved - 07. februar 2020 kl. 17:05 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden i sommer har 45-årige Mikkel Kjellberg været konstitueret rektor på Herlufsholm Skole og Gods. Alligevel måtte han opfordres til at søge den permanente stilling, som han ellers ikke havde tænkt sig i første omgang.

- Jeg var rigtig glad for mit forrige job som leder af gymnasiet, og det var svært at give slip på. Samtidig skal man have familien med, og det har været en lidt stor mundfuld, som kræver tid at indstille sig på, siger Mikkel Kjellberg.

Sammen med sin hustru og tre døtre har han de seneste 15 år boet i Stuby, nord for Vordingborg. Nu er han valgt som Herlufsholms nye leder, og derfor rykker familien ind i rektorboligen på Herlufsholm.

- Vi kommer fra et lille landsted med heste, hvor jeg har dyrket min passion for motorcykler. Det skal finde et andet niveau nu. Vi har overvejet det som familie, for man bliver set, lige så snart man går ud af døren. Det er et andet liv, vi skal i gang med nu, men vi glæder os til det, siger han.

Ny strategi

Mikkel Kjellberg har i løbet af det halve år som konstitueret rektor fået en bedre fornemmelse af, hvad jobbet egentlig indebærer, og derfor har han valgt at sige ja tak til tilbuddet.

- Samarbejdet med elever, lærere og bestyrelsen har været rigtig positivt, og det har givet mig mod på det. Samtidig har vi de seneste to år arbejdet med en ny strategi frem mod 2025, og det har været spændende at stå i spidsen for at færdiggøre den. Vi vil sikre det, vi er gode til, nemlig personlig udvikling og høj faglighed. Men vi kommer fremover til at stille større krav til engagementet, så vi får alle elever med. Det giver større fællesskab på skolen, forklarer han.

Ham den strenge

Tidligere herlovianere vil kende Mikkel Kjellberg som »ham den strenge, man skulle tale med, når man havde for meget fravær«.

- Men der er også flere, der har sagt til mig, at de har set mig som en inspirerende og god lærer. Jeg har undervist i matematik og kemi, og eleverne har fornemmet min begejstring for de fag, siger Mikkel Kjellberg og fortsætter:

- Nu får jeg en anden rolle som rektor. Det mest udfordrende for mig det seneste halve år har nok været, at jeg skulle stå i centrum. Man skal gå forrest som rektor. Der har jeg nok tidligere haft en tilbøjelighed til at sætte eleverne i centrum. Det har krævet lidt tilvænning.

Kan gå hurtigt

Den nye rektor ser det som en klar fordel, at han har været ansat på stedet i mere end 20 år.

- Det er en stor, kompleks institution, der ikke er som andre skoler. Samtidig er vi nødt til at udvikle os for at bevare vores relevans. Jeg ved, hvor meget traditioner betyder her, men de kan også udvikles med respekt, for vi må ikke gå i stå. Der, tror jeg, det er en klar fordel, at jeg har været her i så mange år. Jeg har en fingerspidsfornemmelse for, hvad der er vigtigt, lyder det fra Mikkel Kjellberg, der konkluderer om sin nye opgave:

- For et år siden så jeg mig selv i mit job som leder af gymnasiet i mange år, men der er jeg så ikke mere, så det kan gå hurtigt. Men jeg håber, jeg bliver så glad for det, at jeg bliver her til min pension.

Opfordret til at søge

I bestyrelsen er der stor tilfredshed med, at Mikkel Kjellberg har sagt ja til jobbet.

- Vi har igennem efteråret haft dialog med en række kandidater, som hver især ville kunne bestride stillingen som rektor for Herlufsholm. Samtidig har det været en glæde for bestyrelsen at følge, hvorledes Mikkel Kjellberg som konstitueret rektor har påtaget sig ansvaret for ledelsen af skolen i denne periode. Han har været en naturlig leder for skolens medarbejdere, elever og forældre. Det var vores vurdering, at Mikkel Kjellberg med sin lange erfaring på Herlufsholm, senest som leder af gymnasiet og IB, ville være en stærk kandidat. Derfor besluttede vi relativt sent i processen at opfordre Mikkel Kjellberg til at søge stillingen som rektor for Herlufsholm Skole, siger bestyrelsesformand Torben von Lowzow og fortsætter:

- Vi mener, at vi har fundet den bedste rektor for Herlufsholm, og vi er rigtig glade for, at Mikkel Kjellberg med sit fokus på faglighed og elevtrivsel skal være med til at sikre, at Herlufsholm kan forblive en markant og førende skole i Danmark. En skole med fokus på at uddanne det hele menneske, så det kan gå foran og tage ansvar - for sig selv, for andre og for det fællesskab, vi alle er en del af.

Der er tiltrædelsesreception for Mikkel Kjellberg på Herlufsholm fredag den 6. marts.