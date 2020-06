Denice Klarskov startede sin pornokarriere som 18-årig. 16 år senere er hun stadig aktiv, men også klar til at kaste sig ud i et nyt erhvervseventyr som medejer af cocktailbaren og natklubben Club Demaru. Foto: Bjarke Johansen

Pornostjerne åbner natklub

Hun er den mest berømte pornostjerne i Danmark, men nu er Denice Klarskov klar til at kaste sig ud i en ny branche, når hun åbner en spritny cocktailbar og natklub i Ramsherred i Næstved. Den kommer til at hedde Club Demaru og indrettes i lokalerne, der før i tiden husede Dansebar.

- Ja, det er rigtigt. Vi ville gerne have åbnet i midten af maj i forbindelse med Gadefesten, men det satte coronaen en stopper for. Jeg tør ikke sætte en ny dato endnu, fortæller Denice Klarskov, som bor i Snesere.

Tidligere var der en del problemer med støj fra Dansebar, hvilket resulterede i flere klager fra naboerne. Det regner pornostjernen dog med at have fundet en løsning på.

- Jeg er bekendt med de tidligere udfordringer, og dem er vi (klubben har to andre medejere, red.) selvfølgelig opmærksomme på. Der har været utætheder, men nu er vi ved at få lagt nyt tag på, og vi forsøger at lydisolere bedre. Men uanset hvad, så skal der spilles høj musik, og hvis man har valgt at bosætte sig i Næstveds eneste festgade, så må man også kunne klare lidt larm, mener Denice Klarskov.