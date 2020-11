Smilene er brede hos Kenneth og Pernille Kofoed, efter de er blevet tildelt en gazellepris for deres bagelbar. Foto: Næstved Storcenter

Populært madsted vinder Gazellepris

Sådan beskriver Pernille Kofoed det telefonopkald, hvor hun fik at vide, at hende og hendes mand Kenneth Kofoeds bagelbar var blevet tildelt den fornemme pris som Gazelle-virksomhed 2020 af Dagbladet Børsen.

Bagelbaren »Bagels to go« har adresse i Næstved Storcenter, hvorfra der både bliver langet lækre bagels og sprøde salater over disken, som kunderne gerne kører langt efter at sætte tænderne i igen og igen.