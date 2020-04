Populært loppemarked er rykket til oktober

Lions maj-loppemarked på Sandbyvej ved Glumsø udskydes til oktober på grund af Coronavirussen. Lions Suså har afholdt det meget populære loppemarked på Sandbyvej to gange om året siden 1996, og alle havde glædet sig til loppemarkedet her i maj.

Derfor er Lions Suså meget ked af, at det har vist sig nødvendigt at udskyde loppemarkedet til oktober, fortæller kasserer og koordinator af modtagelse af loppe-effekter, Frank Hagerup Rasmussen. Lions lover et brag af et loppemarked til oktober, og præsidenten for Lions, Benny Lillelund, siger: