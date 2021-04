Se billedserie Markedsdage i Karrebæksminde genåbner formentlig 1. maj med Lars Westermann bag roret. Dermed kommer der liv i feriebyen hver eneste lørdag i sommerhalvåret. Privatfoto

Populært kræmmermarked genåbner for fuld styrke

Næstved - 19. april 2021 kl. 09:50 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Mormors gamle syskrin, smukke glas fra Holmegaard, et fuglebur til fire undulater og masse andre klenodier du ikke anede, du havde brug for. Men som du bare må eje.

Det populære kræmmermarked på Grundlovspladsen i Karrebæksminde genåbner for fuld styrke med plads til 30 kræmmere i salgsboderne. Formentlig allerede 1. maj, varsler Lars Westermann. Han har netop indgået aftale med Næstved Havn om leje af arealet frem til kræmmersæsonen slutter ved udgangen af august.

- Vi kender rumlen og vi glæder os til at komme i gang igen, siger Lars Westermann, der har overtaget ansvaret for driften af kræmmermarkedet efter Signe Rössing fra Mormors Garage i Tyvelse, der se seneste 13 år har været ansvarlig for salgsboderne i byen, men som ikke længere orker at stå for driften hver eneste lørdag i sommerhalvåret.

I samme kræmmerånd Kræmmermarkederne er endnu ikke en del af Folketingets genåbningspakke. Men da Det Blå Marked i Haslev og Lov Kræmmermarked allerede er genåbnet regner Lars Westermann med, at kræmmermarkedet i Karrebæksminde også kan nå at indhente de nødvendige tilladelser til igen at åbne pladsen for køb og salg af brugte effekter.

- Jeg skal nu i kontakt med politi- og brandmyndighederne og indhente tilladelse til genåbning. Vi vil selvfølgelig overholde samtlige restriktioner, sørge for ensretning og give plads til at brandbilerne kan komme igennem pladsen, siger Lars Westermann.

Han lover, at kræmmnermarkedet bliver holdt helt i samme ånd, som da Signe Rössing bestyrede løjerne.

- Kræmmerne skal enten have fremstillet noget selv eller f.eks have tømt garagen. Vi gider ikke professionelle kræmmere, der sælger billigt bras fra Kina. Det skal være hyggeligt og fornøjeligt, præcis som det plejer at være, siger Lars Westermann, der til daglig står bag driften af issalg og kanoudlejning ved Slusehuset i Næstved.

Markedsdage i Karrebæksminde vil have åbent hver lørdag mellem klokken 10 og 15.

Lars Westermann, der til daglig sælger is og lejer kanoer ud i Slusehuset i Næstved, har indgået aftale med Næstved Havn om leje af Grundlovspladsen. Foto: Kim Palm

