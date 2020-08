Se billedserie Rugvængets Smørrebrød kan meget vel ende som en Gastonomia Italiana, hvis altså ikke andre har lyst til at leje stedet og gå i gang med en forretningen indenfor smørrebrød eller lignende. Foto: Robert Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Populær smørrebrødsforretning har fået nye ejere: Nu står de frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Populær smørrebrødsforretning har fået nye ejere: Nu står de frem

Næstved - 25. august 2020 kl. 10:49 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem rykker ind i lokalerne efter Rugvængets Smørrebrød i Næstved?

Læs også: Kendt smørrebrødsbutik solgt

En ny spiller på det lokale take away marked er måske på vej hertil, men coronavirus har - i hvert fald indtil videre - fået køberen til at holde lidt igen.

Det er Gastronomia Italiana ApS, der har købt Rugvængets Smørrebrød af konkursboet.

Et tilfælde - Jeg så tilfældigt, at stedet var til salg og tænkte, at det ikke kunne være rigtigt, at man kunne få det til så små penge, når her tidligere har været en omsætning på 10-12 millioner kroner per år, siger Yaseen Kader, der siden 2003 har ejet og drevet Gastronomia Italiana ApS på H.C. Ørsteds Vej på Frederiksberg.

Pr. 1. juli købte han derfor ejendommene Rugvænget 5 og 7, der tidligere husede Rugvængets Smørrebrød, inklusiv alle maskiner og udsugning med mere.

I første omgang købte han stedet med tanke på at åbne en ny Gastronomia Italiana i Næstved, men pt. vil han hellere koncentrere sig om de steder, han allerede driver.

Ud over stedet på H.C. Ørsteds Vej ejer han også en restaurant på Frederiksberg, La Vecchia Gastronomia Italiana på Falkoner Allé, tæt på den pt. lukkede Falkoner Centeret. Og han er medejer af en Gastronomia Italiana på Københavnsvej i Køge.

Til leje Så af en seddel på døren til den tidligere så travle forretning fremgår det nu, at stedet er til leje, forpagtning eller afståelse.

- Om vi tjener penge på at leje stedet ud eller selv åbner en ny afdeling ikke afgørende. Det er en investering. Ejendomspriserne stiger, siger Yaseen Kader.

Pt. håber han at finde nogen, som har lyst til at drive stedet videre som smørrebrødsforretning eller som et sted der leverer mad til kantiner eller lignende.

- Det er vigtigere at finde den rette, som kender branchen og bliver en stabil lejer, end at det går hurtigt med at leje stedet ud, pointerer han, der selv skal godkende en eventuel ny lejer. Lejemålet omfatter ud over bygningen også en lejlighed på 116 kvadratmeter, så man kan bo tæt på sin virksomhed. Og alle maskiner vil blive overdraget i funktionsdygtig stand, forsikrer han.

Det er Nordicals, som står for udlejningen.

Åbner selv - Vi håber på at finde den helt rigtige lejer, og sker der ikke i løbet af et halvt års tid eller der omkring, så laver vi en Gastronomia Italiana på Rugvænget, siger Yaseen Kader, der ifølge egne oplysninger har været i branchen siden 1992, selv om han egentlig er uddannet ingeniør.

Gastronomia Italiana er en kæde med pt. 16 forretninger med italiensk take away. Menukortet byder først og fremmest på pizza, men også panini, pastaretter og salat. Pizzaerne bliver bagt i brændefyrede ovne, så derfor kræver det noget ombygning, hvis den tidligere smørrebrødsforretning skal være en del af den kæde.

- Hvis vi går i gang på Rugvænget, så skal vi investere nogle penge i køkkenet og brændeovnen. Vi skal jo være en tak bedre end de andre, siger Yaseen Kader.

relaterede artikler

Kunder om lukkede butikker: Lidt kedeligt men nødvendigt 24. marts 2020 kl. 22:12