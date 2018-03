Se billedserie Warasri Korkaew griner og taler meget. Hun er Mrs. Tulip. Fotos: Anna C. Møhl

Send til din ven. X Artiklen: Populær og smilende pølsedame lukker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Populær og smilende pølsedame lukker

Næstved - 10. marts 2018 kl. 19:57 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den populære og altid smilende pølsedame på Hjultorv i Næstved, Warasri Korkaew, lukker sin butik. Det siger hun til Sjællandske.

Læs også: Populær pølsedame flytter

Mrs. Tulip, som pølsedamen kaldes, har fået fysiske mén af at slæbe på tunge kasser med pølser. Det har resulteret i voldsomme smerter i skulderen og nakken.

Efter at have forsøgt at få hjælp fra flere danske massører, må Warasri Korkaew konstatere, at hun er nødt til at tage til sit hjemland Thailand for at få den nødvendige behandling. Thailandske massører er i stand til at hjælpe Mrs. Tulip.

- Jeg bliver så ked af det, når mine kunder bliver kede af, at jeg stopper, siger hun.

Og tilføjer, at hun er så ked af det, at hun måske kommer tilbage til pølsevognen centralt i Næstved.

Warasri Korkaew er kendt for sit høje grin og tophuen, som hun uanset årstid har på, når hun langer to ristede med brød over disken.

I 2006 trak Warasri Korkaew for første gang sin mobile pølsevogn op fra kælderen under Irma på Dania og stillede den i Ringstedgade foran Helligåndshuset.

Det danske folkekøkken generede den daværende direktør for Næstved Museum, Palle Birk Hansen, som gerne ville have pølsevognen flyttet. Han brød sig ikke om, at den skyggede for Danmarks ældste Helligåndshus.

Og så gik der ellers svensk pølseret i foretagendet.

Da gågaden skulle renoveres, øjnede Næstved Kommunen en mulighed for at flytte den altid smilende og meget talende pølsedame et andet sted hen.

Men embedsmændene havde næppe forudset, at deres deportering af den populære Mrs. Tulip ville medføre massive protester fra de pølseglade danskere. Selv Dansk Folkepartis daværende værdiordfører Pia Kjærsgaard gik ind i kampen for at bevare pølsevognen i gågaden.

Men sådan kom det ikke til at gå. I 2013 flyttede Mrs. Tulip til Hjultorv.

Warasri Korkaew har fundet sin afløser. Den ny pølsemand rykker ind på Hjultorv 1. april.

relaterede artikler

Pølsedamen er tilbage 27. november 2012 kl. 02:16

Mrs Tulip tilbage i gågaden 06. november 2012 kl. 08:27