Se billedserie Kun Casa og Co flytter fra Balstrupgård. Cafeen, der drives af søstrene Rose og Merete Dreisigs butik, Depend, bliver på gården på Balstrupvej.

Populær livsstilsbutik flytter til Næstved

Næstved - 03. august 2020 kl. 14:30 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mange år nu har Thomas og Morgan Dietrich drømt om, at Casa og Co skal have mange flere møbler i forretningen, men det er der ikke plads til på Balstrupgård i Ringsted.

Det er blevet til 10 år på »Gården«, men fra 21. oktober hedder den nye adresse Erantisvej 37 i Næstved i en stor industribygning.

- Vi flytter til 1450 kvadratmeter, der ligger mellem megacentret og Næstved By, så det er en god placering. Den holder vi allerede meget af, siger Thomas Dietrich.

Han og Morgan Dietrich er i gang med at sætte i stand og indrette og har det som kunstnere foran et blankt lærred, hvor alle muligheder for kreativitet er åbne.

- Det er et kæmpe område. Det er meget større, end da vi satte »gården« i stand. Der har vi kun 280 kvadratmeter. I Næstved har vi helt rå rammer, som er firkantede. Vi kan gøre alt muligt kreativt. Vi er ikke begrænsede af, at det er små rum med skæve gulve som på Balstrupgård, forklarer Thomas Dietrich.

Det rå look De små rum og skæve gulve i længerne på Balstrupgård er noget af det, kunderne finder charmerende, men det passer ikke med drømmen om mange møbler, eller at d'herrer Dietrich godt kan mærke at kroppene ikke er 30 år længere, når de er nødt til at bære tunge sofaer og borde og andre møbler ind og ud af de små rum på Balstrupgård.

- Den nye forretning er en industribygning med lift og elevator og rampe. Vi kan køre alt direkte fra vognmanden ind på plads, fortæller Thomas Dietrich.

Casa og Co får dermed også mulighed for at skifte stil.

- Balstrupgård har været god for os. Ingen tvivl om det. Gården var jo hyggelig, da vi flyttede ind, dengang indretningen skulle være hvidt og slidt og landstil. Der passede gården perfekt, men som årene er gået,er stilen skiftet til det rå, naturlige og industrielle look. Det passer den nye forretning til

- Det bliver kæmpestort for os. Det bliver en helt anderledes bygning og indretning, men vi har selvfølgelig ikke glemt Casa-dna'et. Folk vil ikke være i tvivl, når de træder ind, at det her er Casa og Co, siger Thomas Dietrich.

Mere åbent I den nye butik, vil kunderne også få indblik i en anden del af de to Dietrich'ers virke.

Casa og Co på Balstrupgård er kun åbent fredag, lørdag og søndag. Resten af ugen arbejder de to blandt andet med konsultentbistand i indretningen af private hjem. Det har de gjort i omkring 20 år.

På de mange kvadratmeter i den nye forretning, er der plads til at vise hele stuer som eksempler på, hvordan man kan indrette sig hjemme.

Den nye butik vil også være åben om torsdagen. Fra begyndelsen vil det nye Casa og Co fylde hele stueetagen.

- Vi har også 450 kvadratmeter på første sal, vi kan gøre noget ved. Det bliver ikke møbler. Det bliver noget andet. Vi ved ikke hvad endnu, siger Thomas Dietrich.

Venlighed er trenden Han er glad for modtagelsen i Sydsjællands største bysamfund - et sted, hvor venlighed er trend.

- Vi er så glade for den modtagelse, vi allerede har fået i Næstved både af vores kunder, og fra de butikker, der ligger omkring. De kommer ind og siger: »Hvor fedt, at I kommer herned. Det bliver godt for os og byen.«

- Det oplever vi ikke i Ringsted.

