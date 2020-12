Rune Green har blandt andet været med til at starte Næstved Revyen op. I dag er han blandt andet en populær foredragsholder. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Populær humorist besøger barndomsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Populær humorist besøger barndomsby

Næstved - 06. december 2020 kl. 16:21 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Det er blevet tid til årets sidste omgang fortællinger i Næstved, når Grønnegades Kaserne Kulturcenter og Teatret Aspendos inviterer til fortællecaféen ORD på tirsdag klokken 19.30.

Læs også: Teateret skal da ud til publikum

ORD er blevet en fast, tilbagevendende begivenhed, og denne gang bliver det med humoren i højsædet, når Rune Green er den ene af to gæster.

Han har arbejdet med humor i over 30 år som professionel humorist, foredragsholder og tekstforfatter. Han skriver blandt andet humortaler til forretningsfolk, er ghostwriter for forfattere og har også - tro det eller ej - hjulpet politikere på Christiansborg med at bruge humor i deres kommunikation.

Med til at starte lokal revy Rune Green er uddannet dramaturg fra Aarhus Universitet og er medlem af International Society of Humorstudies. Han er også en særdeles morsom og populær foredragsholder på arbejdspladser over hele Danmark, hvor han fortæller om humors betydning for arbejdsglæden og psyken.

Den sjove mand er født og opvokset i Næstved, hvor han tog de første skridt til et arbejdsliv med humor ved blandt andet at være med til at gøre Næstved Revyen til en succes i de første år. Her var han både aktør og tekstforfatter.

I dag bor Rune Green i Jylland men kommer på julebesøg for at underholde i sin barndomsby med historier fra sit eget liv, som ofte danner rammen om en række af sjove og selvironiske fortællinger - også med et strejf af julestemning.

Verdensklasse Den anden gæst er en af landets mest efterspurgte og bredt favnende fortællere, André Andersen. Han har tidligere besøgt fortællecaféen i Næstved og er en af dem, som publikum har ønsket et gensyn med.

- Hvis man kun skal opleve én fortællecafé i denne sæson, så er denne her et godt bud. Med André og Rune som gæster er der garanti for fortælling i verdensklasse. Ud over, at det helt sikkert bliver morsomt, når Rune vender hjem til Næstved, er julen jo bare fortællingernes tid, så det bliver særligt hyggeligt, siger ORDs faste vært, skuespiller Steffen Sommerstedt fra Teatret Aspendos, der naturligvis også selv er klar med en af sine egne historier.

Arrangementet varer to gange 40 minutter, og billetter købes via kulturcenteret.

relaterede artikler