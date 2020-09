Se billedserie NIF eSport er nødt til at lukke, fordi der er for få frivillige tilknyttet klubben. Fotos : Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Populær eSportsklub lukker på trods af stor tilslutning

Næstved - 17. september 2020 kl. 20:10 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er stik imod tidens tendens, at NIF eSport har meldt ud, at de er nødt til at dreje nøglen til klubben.

For der er stor interesse for at spille computer, blive bedre og spille på hold med andre. Men det kræver, at der er nogle kræfter bag, som tager ansvaret som motor i foreningen.

Og det er desværre ikke længere tilfældes i NIF eSport.

Det fortælle afgående formand Benjamin Nymann.

- Det er ikke med min gode vilje at klubben formentlig lukker, men når der ikke er nogen friske kræfter, der kan træde til, så kan det ikke lade sig gøre at have en klub, siger han.

Mangler bærende kræfter Benjamin Nymann har valgt at fokusere på sit uddannelsesliv og er derfor nødsaget til at trække sig fra arbejdet med klubben.

Derudover har en en del af klubbens trænere unge mennesker, der også har skole- og uddannelseliv ved siden af tiden som frivillig i klubben.

NIF eSport lukkede ned for al fysisk træning, da Danmark lukkede ned tilbage i marts. Heldigvis kunne medlemmerne gennemføre meget af træningen hjemmefra, fordi mange spil fungerer online.

Men flere medlemmer oplevede også, at måtte melde sig ud, fordi udstyret i hjemmet ikke kunne trække de krævende spil.

- Flere af vores yngre medlemmer har ikke deres egen computer, eller også har de en, der ikke kan trække spillene, og så har de været nødt til at melde sig ud af klubben, forklarer Benjamin Nymann. Artiklen fortsætter under billedet

I forbindelse med corona er meget af klubbens træning flyttet hjem til medlemmerne, men fordi ikke alle - især yngre medlemmer - har de nødvendige computere, melder de sig ud af klubben.

I NIF eSports lokaler er der 21 stationer med hurtige computere og tilbehør, som medlemmerne benyttede sig af, da det var muligt at afholde fysiske træninger.

Måske er der håb Efter meldingen om, at den populære eSportsklub lukker, er der kommet en smule henvendelser fra interesserede, der ønsker at føre den videre. Men intet er sikkert.

- Der er mulighed for, at klubben fortsætter, hvis de rigtige kommer til, siger han.

Han slår dog fast, at som det ser ud nu, så er planen at klubben lukker.

- Men jeg håber på en løsning, siger han.

Afgående formand Benjamin Nymann har valgt at fokusere på sit uddannelsesliv og har derfor ikke tid til at fortsætte som formand. Foto: Helle Hansen

