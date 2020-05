Pop op galleri i Sct. Jørgens Park

Nu er der fra myndighedernes side givet grønt lys til, at KUBA må slå dørene op for publikum. Så fra fredag den 22. maj kan man gå på kunstudstilling i Sct. Jørgens Park nr. 68 fra klokken 13 til 17.

- KUBAS medlemmer har talenter indenfor mange forskellige former for kunst. Derfor kan galleriets gæster glæde sig til, at udstillingen af malerier bliver suppleret med keramik, skulpturer og figurer i mange forskellige materialer som bronze, sølv, sten, keramik og glas, siger Signe Tedaldi Clausen, formand for Centerforeningen.