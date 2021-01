Se billedserie Exmoor-ponyer hygger sig med leg og løb på naturområdet på Næstved Øvelsesplads. Hestene lever vild og frit, og er ikke klappedyr. De legesyge ponyer nyder deres eget selskab. De stammer fra de ældste og mest primitive af de indfødte, britiske ponyer. De lever stadig vildt på exmoor-hederne i Devonshire. Fotos: Jan Jensen

Ponyer nyder det frie liv

Næstved - 13. januar 2021 kl. 12:13 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Natur Begrænsninger i menneskers frihed skaber øget trafik langs stranden og ikke mindst i skovene. En vandretur byder på frisk luft til hjernen, som naturligt påvirker krop og tanker i positiv retning.

Næstveds Øvelsesplads har i over 50 år hørt til Gardehusarregimentet. Kørsel med tanks og lyden fra kanoner er fortid, men soldaterne bruger stadig området jævnligt for at træne.

Heste, kvæg og soldater

De kamuflage-klædte ved, der er galloway-kvæg og vilde heste i terrænet, ligesom der også er civile der benytter sig af den offentlige adgang til det smukke naturområde.

Stadig flere finder vej til det godt 150 hektar store kratklædte steppelandskab. Her er det Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der står for naturplejen. Terrænet er flere naturtyper, som hører under Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Loven sikrer blandt andet moser, heder og biologiske overdrev.

Dyr klarer arbejdet

- I stedet for at slå græsaralet, sørger køer og heste for at holde græsset nede og forhindre at træer og buske gror frem. Formålet er først og fremmest, at holde øvelsespladsen åben. Men som statslig myndighed har vi også pligt til at pleje naturen og opretholde tilstanden med overdrev, mose og eng, siger skovfoged Peter Hagdrup.

Han er ansat af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og har ansvaret for Sjælland og Bornholm. Staten har ansat

en dyreholder til at stå for naturplejen.

Det er Rewilding.dk der står for projektet. Både kvæg og ponyer er ude året rundt, og fordelene er mange.

Flere bier og sommerfugle

Skovfoged Peter Hagdrup kalder det win-win på flere niveauer. Alternativet ville være slåning uden opsamling, hvilket ville være skidt for blomsterne, idet græsset vil få overtag. Det ville desuden være mere kostbart.

- Hestene går og bider græsset af, og det giver sol til blomster og insekter. Desuden er dyrenes efterladenskaber med til at tiltrække insekter, som også kommer fuglene til gavn - projektet er godt for natur og økonomi, siger Peter Hagdrup.

Gevinst for biodiversitet

Det er snart seks år siden de vilde exmoor-ponyer blev sluppet løs på det store indhegnede område. De frie ponyer hører til blandt de reneste og mest oprindelige racer i England. Dens pels har om vinteren en tyk underuld og en vandtæt overpels.

Hos Rewilding.dk konstaterer biolog og direktør Peer Ravn, at kvæg og heste har bidraget til at øge biodiversiteten uden det går ud over øvelsesaktiviteterne.

Den konstante afgræsning påvirker både søer og landbiotoper. Det ses på forekomsten af padder, sommerfugle, køllesværmere og vilde bier.

Kendere har måske bemærke, at der er kommet flere agerhøns i området.

Næstved Øvelsesplads har ikke været sprøjtet, og derfor har arealet i dag et rigt insekt- og planteliv.

