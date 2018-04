Sjællandske har tidligere fortalt om varmesagen fra stadion. Foto: Robert Andersen

Politisk udvalg står fast: Ingen varme i banen før 1. division

Næstved - 05. april 2018 kl. 12:10 Af Robert Andersen

Der kommer ingen varme i græsplanen på Næstved Stadion, før Næstved Boldklub rykker op i 1. division. Det står krystalklart efter tirsdagens møde i kultur- og demokratiudvalget.

Derfor vil der allertidligt blive tændt for varmen, når kulden igen rammer landet i slutningen af dette år - altså under forudsætning af, at boldklubben avancere til 1. division, når sæsonen 2017-18 slutter i juni.

- Så er vi klar, siger udvalgsformand Linda Frederiksen (S).

Der er afsat tre mio. kroner på budgettet til anlægget, og der er allerede pløjet varmerør ned i banen, og man afventer nu, at de sidste tekniske installationer bliver klar.

Der mangler også stadig at blive forhandlet en løsning på plads angående prisen på varmen, og en eventuel ny pris på hvad Næstved Boldklub skal betale for at spille på et forbedret stadion.

- Vi skal have forhandlet en realistisk pris på plads, siger Linda Frederiksen om forhandlingerne med Næstved Varmeværk, som står for at levere fjernvarmen til anlægget.

Hun fortæller, at det er kultur- og demokratiudvalget, der skal stå for driften af varmeanlægget og dermed skal penge tages fra udvalgets budget og vil indgå i budgetdrøftelserne for budget 2019.

Center for Kultur og Borgerservice har budgetteret med en årlig udgift til varme på 200.000 - 500.000 kroner. Det er vejrliget, der bestemmer, hvor høj prisen bliver, da græsset skal holde en temperatur, der gør, at det fortsat er i vækst - omkring 8-10 grader.

