Se billedserie Kristian Skov-Andersen (V) og Githa Nelander (DF) står midt i suppedasen. Fotos: Anna C. Møhl

Politisk tangmøde i vandkanten

Næstved - 07. maj 2018 kl. 08:26 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er slemt i dag.

Konstateringen kommer fra byrådsmedlem Githa Nelander (DF), der har kaldt sammen til et uofficielt politisk møde om tangproblemerne på Vesterhave Strand.

Mødet foregår midt i suppedasen. Et bredt bælte af tangsuppe ligger og skvulper i det, der kunne være en lækker vandkant. Men det er det ikke. Heller ikke selv om solen skinner og himlen er forårsblå.

Beboerne ikke blot på Vesterhave Strand, men også i hele Karrebæksminde, er trætte af, at der ikke er fundet en varig løsning på de enorme mængder tang, der på en varm sommerdag sender en fæl hørm ind over hele ferieparadiset.

Hver eneste sommer er tangsuppen en stor gene og hver eneste sommer strander diskussionen på, hvem der skal betale for at samle og køre bjerge af tang væk.

Blandt de fremmødte var byrådsmedlem Kristian Skov-Andersen (V), der i sin egenskab af formand for Næstved Havn, for nylig har bevilget 150.000 kroner til tangrydning i år. Der kommer ikke flere penge fra havnen. De øvrige udgifter deles mellem Næstved Kommune og to grundejerforening, der ejer stranden. Githa Nelander mener, at der er grænser for, hvad en havn og en kommune kan bruge skatteydernes penge til.

- Vi ser hele tiden halve og kortsigtede løsninger. Vi skal have fundet en løsning én gang for alle, siger hun.

Kommunen skal købe stranden og selv stå for oprydning, lød et bud. Et andet forslag var at søge EU-midler til at sparke turismen i gang.

I vandkanten indgik DF og V en politisk aftale. Nelander og Skov-Andersen vil sætte sig sammen om en skål tangsuppe og finde en løsning.

- Vi kan alle forestille os Ekstra Bladets forside: Feriemekka drukner i stanken af tang. Hvis det sker, er vi alle tabere. Havnen ejer grundene, hvor der ligger restauranter, så vi har en klar interesse i, at der er mange gæster i sommerhusene. Havnen bidrager økonomisk i år for at tvinge kommunen til at tænke mere langsigtet, siger Kristian Skov-Andersen.

Lone Nielsen bor på 20. år i sit sommerhus på Vesterhave Strand.

Hun er ikke jubeloptimist.

- Jeg tror ikke på, at vi nogensinde får en ordentlig strand. Nogle gange kan vi ikke sidde i haven eller hænge vasketøj op, fordi tanget stinker så forfærdeligt, siger hun.