Henriette Gaborit (tv) og Erica Mangor Heyckendorff fra DN og byrådsmedlemmerne Tina Højlund Pedersen (S), den konservative Helge Adam Møller, Charlotte Roest (S) og NIels Kelberg (DF) tog ud i naturen for at kigge på placering af vindmøller.

Politisk skovtur om vindmøller

Det skriver Sjællandske. Danmarks Naturfredning, DN, går ind for vedvarende energi, men protesterer imod godset Sparresholms planer om at stille tre mega vindmøller op.

Alle flagermus er fredede, men to af arterne ved Sparresholm er også rødlistede, det vil sige fredede på individniveau - ikke én flagermus af disse to arter må slås ihjel. Herunder den særlige bredøret flagermus.

- Alligevel står i lokalplanen for vindmølleprojektet ved Sparresholm, at drab på flagermus ikke kan udelukkes. Allerede med den passus anbefaler DN Næstved Byrådet, at man undlader at sende forslaget videre i høring. Koblingen vindmøller-flagermus er en heftig cocktail. Bogstaveligt talt. Det farlige for flagermusene er ikke de roterende møllevinger, men vindmølletårnet skaber i det åbne landskab en smule læ på den ene side, hvilket tiltrækker insekter. Når flagermusen i sin søgen efter føde følger insekterne op langs tårnet, eksploderer flagermusens lunger som følge af vingernes trykbølge, forklarer DN-formanden.