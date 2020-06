Den konservative byrådsgruppen Anette Brix og Helge Adam Møller har smidt en badebold op i luften og får sikret en ny svømmehal i Næstved til 210 millioner kroner. Foto: Anna C. Møhl

Politisk flertal: Næstved får ny svømmehal i fuld skala

Af Anna C. Møhl

Det er lykkedes den konservative byrådsgruppe at skubbe til et politisk flertal, der er villig til at afsætte godt 210 millioner til en ny svømmehal.