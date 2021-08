Selv om der er skolepatrulje ved Kobberbakkeskolen afdeling Sct Jørgen, kan der opstå farlige situationer når børnene afleveres lidt i otte. Foto: Jan Jensen

Politikontrol ved skolerne

Næstved - 11. august 2021 kl. 14:03 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

I denne og næste uge holder Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi et vågent øje med færdslen på skolevejene, og vil også være til stede ved alle skoler i Næstved Kommune.

Der er mange nye trafikanter på vejene og erfaringen er ifølge lederen af lokalpolitiet i Næstved, politikommissær Jens Bruus, at mange bilister har så travlt med at bringe deres egne børn sikkert i skole, at de glemmer at vise hensyn overfor andres børn, der cykler eller går til skole.

- Her et par dage inde i kampagnen har ikke registreret nogen alvorlige sager ved skolerne i Næstved Kommune, siger Jens Bruus.

Farlig blanding Men som regel opstår de kritiske situationer når fortravlede forældre skal sætte børn af, eller når mindre børn selv cykler. Navnlig cocktailen af forældre der smider bilen ind over cykelstien, og bør der må cykle på kørebanen for at komme udenom er farlig.

- Nogen gange glemmer forældrene færdselsreglerne og så er vi der med bødeblokken, fortæller politikommissær Jens Bruus.

Det koster for eksempel 1000 kroner at holde hvor der er standsning og parkering forbudt.

Det bedste råd fra politiet til at undgå de farlige situationer, og undgå at få en bøde lyder: Tag hjemmefra i god tid!

- Problemer er når folk er sent på den. Så bliver de autonome og begynder at sætte børn af, der hvor det er farligt og forbudt, siger Jens Bruus fra lokalpolitiet i Næstved.

- Sidste år havde vi en episode med en forælder, der kom i for sent og smed bilen ind over fodgængerfeltet og halvvejs op på fortovet. Han fik et bødeforlæg med hjem, siger politikommissæren.

Han har også set eksempler på at morgenstressede forældre glemmer at trække håndbremsen, når de farer ud af bilen for at aflevere.

Lokale forskelle Det er meget afhængigt af de lokale trafik- og parkeringsforhold ved skolerne, hvor mange farlige og ulovlige situationer der opstår.

Kobberbakkeskolens afdeling Sct Jørgen på Manøvej er et af de steder hvor der opstår problemer. Der er ensrettet og så har der været gang i et større vejarbejde. Ellebækskolens afdeling Kildemark på den smalle Kildemarksvej har også trafikproblemer i morgenmyldretiden.

Ifølge politikommissær Jens Bruus har lokalpolitiet et godt forhold til kommunen og skolerne, hvor politiet også giver færdselsundervisning. Det betyder at man har en dialog, hvis der er noget som man kan ændre, så skolevejene bliver mere sikre,

- Men det største problem er ikke de fysiske forhold på stedet. Det er at børnefamilierne kommer for sent ud ad døren om morgenen, siger Jens Bruus.