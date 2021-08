Se billedserie I kommunalvalgkampen i 2017 ville Lars Hoppe Søe fra de Radikale have flere selvstændige skoler. Det valgtema har han taget op igen i 2021, efter at have arbejdet for store centraliserede skoler i de mellemligenden år. Arkivfoto

Politikere vil se på skolers størrelse igen

Næstved - 10. august 2021 kl. 14:52 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Det er ikke første gang, at skolestrukturen i Næstved Kommune er et varmt emne i kommunalvalgkampen. Ved valget i 2017 gik den radikale Lars Hoppe Søe til valg på ønsket om flere selvstændige skoler med egne skolebestyrelser. Som formand for Børne- og Skoleudvalget i denne valgperiode har han dog forsvaret den nye skolestruktur, der betød af 17 skoler blev lagt sammen til seks. Nu ønsker han igen, at nogen af de største skoler bliver splittet op og får deres egne ledelser og skolebestyrelser. Det er især Kobberbakkeskolen og Lille Næstved Skoler, der er blevet for store, mener Lars Hoppe Søe.

- Det her fungerer ikke, siger han.

Han ønsker skolerne tilbage til lokalmiljøet, så de lokale igen kan føle ejerskab til deres skole.

Flere af hans politikerkolleger i Børne- og Skoleudvalget er parat til at drøfte ideen.

En liberal drøm Søren Revsbæk, der er medlem at Børne- og Skoleudvalget for Venstre, er overrasket med glad for formandens udspil.

- Det er et fint forslag som rammer lige ind i den liberale ånd. Vi skal have ledelsen tilbage til de lokale skoler, siger Søren Revsbæk.

Han håber at forslaget om at give ledelsen tilbage til de enkelte skoler kan blive drøftet på mødet i Børne- og Skoleudvalget allerede i næste uge.

- Hvis ikke det sker, vil jeg forslå at vi tager diskussionen i byrådet, siger han.

Venstre har ifølge Søren Revsbæk hele tiden ment, at den enkelte leder på den enkelte skolematrikel skal have mere at have sagt. Det fornemmer han også længe har været holdningen blandt lærere og forældre, der er frustrerede over at der er for langt til beslutningstagerne.

Søren Revsbæk er ikke bleg for at pege på de skoleafdelinger, som skal have selvstyret tilbage. På den nuværende Kobberbakkeskole er det Skt. Jørgen og Rønnebæk, som bør have selvstændig ledelse og skolebestyrelse. Susåskolen dækker et meget stort opland, og ifølge Søren Revsbæk vil det give god mening at gøre Glumsø og Herlufmagle til selvstædige skoler. Ligesom Hyllinge, Sandved og Fuglebjerg ikke nødvendigvis skal være en del af Lille Næstved Skole.

Søren Revsbæk erkender, at skolesammenlægningerne nogle steder har rettet op på skoleøkonomien.

- Men jeg synes det vil gavne at splitte op igen, også selv det vil koste penge, siger han.

Forbløffet konservativ De konservatives medlem af Børne- og Skoleudvalget, Anette Brix er forbløffet over det radikale skoleudspil. Men mest fordi der har været enighed om, at der er brug for ro på skoleområdet, efter nogle turbulente år med omstruktureringer,

- Men vi er altid klar til at deltage i en dialog, siger Anette Brix.

De konservative er interesserede i mindre enheder, og i at give landområderne mulighed for at have deres egne skoler. Men Anette Brix mener, at der skal andre temaer med i debatten, end bare at flytte ledelsesansvaret til mindre skoler.

- Vi skal også drøfte om der er fornuftigt at flytte udskolingen med tilbage til landskolerne, siger hun.

I dag slutter skoletiden på nogle skoleafdelinger i landområderne med 6. klasse, hvorefter eleverne skal skifte til en anden skolen.

Anette Brix fremhæver at der også er gode ting, der er opstået med skolesammenlægningen. For eksempel mener hun, at ledelsen er blevet mere professionel.

- Jeg synes i første omgang, at vi skal spørge skolebestyrelserne om deres oplevelser, inden vi beslutter at ændre noget.

S står fast - måske Hvis der skal ske et opgør med den centraliserede skolestruktur i Næstved Kommune, så er det nødvendigt at der er opbakning fra Socialdemokratiet.

S-medlem af Børne- og Skoleudvalget Jørgen Christiansen er ikke i tvivl om hvad han mener:

- Vi har lovet vælgere, elever, lærere og skoleledere at der skal ro på skoleområdet efter skoleforliget i 2018, siger han.

Derfor vil Jørgen Christiansen ikke drøfte ændringer på skoleområdet på denne side af kommunalvalget i november.

- Jeg siger ikke at der ikke er brug for justeringer, men jeg tror på at ro skaber de bedste betingelser for at drive en god skole, forsætter Jørgen Christiansen.

Han synes også det er vigtigt at pengene skal passe, og det gør de ikke, hvis der skal findes tre millioner kroner til at decentralisere skolerledelserne.

- Jeg kan ikke finde tre millioner i budgettet inden valget, siger Jørgen Christiansen.

Der er dog S-byrødder, som gerne vi have ændret skolestrukturen i Næstved Kommune. I et debatindlæg i Sjællandske roser Per Sørensen fra Socialdemokratiet de radikales forslag om at genskabe flere selvstændige skoler i kommunen.