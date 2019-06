Velkommen i Rådmandshaven. Byens centrale trafikåre skal indsnævres og der skal bygges på begge sider af vejen, hvis det står til kommunens byudviklere. Illustration: Næstved Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Politikere uenige om bymidteplan: Ja og nej til penthouse i otte etager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere uenige om bymidteplan: Ja og nej til penthouse i otte etager

Næstved - 12. juni 2019 kl. 07:41 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byens centrale trafikårer Rådmandshaven og Havnegade skal forvandles til stilleveje og sivegader og der skal bygges massivt på begge sider af Rådmandshaven, så bymidten bliver tæt befolket af mennesker og boliger i helt op til otte etager.

Sådan lyder nogle af de mange visioner om mere liv i bymidten som politikerne i Plan- og Erhvervsudvalget havde på dagsordenen tirsdag. Men selvom der er enighed om at skabe mere gang i gaden, så er politikerne til gengæld uenige om, hvor meget og hvor højt der må bygges.

To medlemmer, Thor Temte fra Enhedslisten og Githa Nelander (DF), sagde nej til byggeri på begge sider af Rådmandshaven, som politikerne skulle tage stilling til på tirsdagens møde.

- Vi siger nej til at bygge ovre ved administrationsbygningen i Rådmandshaven. Det gør vi for at bevare lys og luft i bymidten. Der skal stadig være noget grønt at kigge på, for ellers drukner byen bare i boliger, siger Githa Nelander.

De to politikere siger også nej til et penthouse byggeri i otte etager, der er planlagt ved et byggefelt nær Dania. Også Venstres Kirsten Devantier er betænkelig ved bymidteplanerne og har meddelt, at hun afventer sin stillingtagen, mens resten af udvalget gik ind for at sende planerne videre ud i verden - i første omgang til Økonomiudvalget og senere til politisk afgørelse i byrådssalen. Og står det til udvalgsformand Daniel Lillerøi (S), så er der god fornuft i at fortætte bymidten med flere mennesker og flere boliger.

- Jeg synes det tegner til et meget spændende byggeri på begge sider af Rådmandshaven, og jeg tror også det kan blive rigtig flot. Vi går efter at skabe et blandet boligområde, med plads til ungdomsboliger og lejeboliger - men også penthouseboliger. Og selvom otte etager kan synes højt, så er det vigtigt at understrege, at et højhus på otte etager ikke vil overgå bymidtens kirketårne, så der vil stadig være udsigt til Sct. Peders og Sct. Mortens Kirke og den gamle middelalderby, siger Daniel Lillerøi.