Hyllinge er en af de skoler, som er et oplagt emne til at blive en selvstændig skole igen, siger Søren Revsbæk (V). Foto: Rikke Bondesen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere skal bekende kulør om skolestruktur før valget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Politikere skal bekende kulør om skolestruktur før valget

Næstved - 28. september 2021 kl. 14:53 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Det har rumlet længe, og nu har to veteraner i Byrådet, Venstres Søren Revsbæk og Socialdemokraternes Per Sørensen, i fælleskab stillet forslag om at starte en proces, der skal tilbagerulle skolestrukturen og gøre kommuneskolerne til selvstændige enheder igen.

Læs også: Holbæk gik fra fire store til 11 mindre skoler

Forslaget går ud på at områdeledelserne på de seks sammenlagte skoler nedlægge og at de nye skoler får selvstædig ledelse og økonomiansvar og egen skolebestyrelse.

-Det er en meget stor politisk sejr, at Børne- og Skoleudvalget har besluttet at gå videre, og få undersøgt hvordan vi gør skolerne selvstændige igen, siger Per Sørensen.

Splittet S Forslaget blev vedtaget med stemmer fra de to forslagsstillere, de konservatives Anette Brix og udvalgsformanden Lars Hoppe Søe fra det Radikale Venstre. Imod stemte Jørgen Christiansen(S). Michael Perch(S) undlod at stemme.

- Vi har taget de Radikale på ordet, og vil have partierne til at bekende kulør, så vælgerne ved hvor de står inden kommunalvalget til november, siger Venstres Søren Revsbæk. Han henviser til et valgudspil fra de Radikales Lars Hoppe Søe, der foreslog at nogen af kommunens skoler kunne gøres selvstændige igen. Hoppe Søe ville dog sige hvilke skoler han mener skal tilbydes at blive selvstændige, og flere andre politikere gave udtryk for, at de ikke vil tage stilling til spørgsmålet på denne side af kommunalvalget.

Udvalgsformand Lars Hoppe Søe er overrasket over at forslaget kommer i en fornyet udgave fra en Venstremand.

- Jeg troede ikke at det var Venstres politik, men de har nok ændret holdning, og det er jeg kun glad for, siger Lars Hoppe Søe.

- Det er glimrende at vælgerne får mulighed for at høre hvad politikerne mener i denne sag, siger han.

Kommer i byrådet Inden næste møde i Børne- og Skoleudvalget den 25. oktober laver forvaltningen en sag, så man kan få belyst hvad der skal ske, hvis politikerne vedtager at gå videre med forslaget om at splitte skolerne ad igen.

Forslagsstiller Per Sørensen mener, at forslaget bliver henvist til byrådssalen, hvor vælgerne så får mulighed for at høre hvad alle byrådspolitikerne mener.

- Vælgerne har krav på at vide hvad hver enkelt person mener, siger Per Sørensen.

Hans eget parti, Socialdemokratiet er splittet, med det ser han ikke som et problem.

- Vi er et rummeligt parti, siger han.

Også i Venstre er der delte meninger om hvordan Næstveds skoler skal se ud i fremtiden.

Søren Revsbæk håber, at byrådet i november kan blive enige om et forslag. der kan sendes i høring hos skolernes ledelser og ansatte, skolebestyrelserne og forældre.

- Det skal ske før valget, så at alle kan se, hvad de enkelte kandidater og partier vil på skoleområdet, siger Søren Revsbæk.

Ikke et ord om penge Per Sørensen mener, at der er flere og flere politikere, som er ved at indse, at det var en fejl at lave de store skoler med områdeledelse.

- De store områdeskoler her medført alt for mange møder og for meget bureaukrati. Ledelsen er for langt væk og der mangler tillid til at lærerne på gulvet selv kan træffe beslutninger, siger Per Sørensen.

Og selv om skolesammenlægningerne i sin tid til dels var en sparreøvelse, så mener Per Sørensen ikke, at det kommer til at koste ekstra at gøre flere selvstændige skoler igen.

- Min overbevisninger er, at det bliver billigere fordi der fjernes nogen ledelseslag og konsulenter,

Søren Revsbæk mener også, at det vil betyde færre mellemledere og i stedet give mulighed for en handlekraftig ledelse på hver skole. Han tror dog ikke, at alle skoler skal være selvstændige.

- Personligt tænker jeg f.eks. Rønnebæk, Skt. Jørgen og Hyllinge som oplagte emner til af blive selvstændige skoler igen. Andre steder vil man måske fortsætte sammenlagt, men det må komme an på resultatet af den konkrete høring, siger han.

Med forslaget fra Sørensen og Revsbæk kan det »gamle« byråd komme til at sætte en proces i gang, men der bliver det ny byråd skal beslutte om skolerne skal være selvstændige igen fra 1/8 2022.

relaterede artikler

Skole reddet på målstregen 07. september 2021 kl. 04:45

Politikere vil se på skolers størrelse igen 10. august 2021 kl. 14:52