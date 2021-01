Se billedserie Den skal ligge lige her. Politikerne i Plan- og erhverv har godkendt en placering af en sauna ved søbredden i et skovstykke til venstre for anlægget. Foto: Næstved Kommune Foto: Thorben Rokkjær

Send til din ven. X Artiklen: Politikere siger ja til sauna ved søbred: Så meget koster den Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere siger ja til sauna ved søbred: Så meget koster den

Næstved - 12. januar 2021 kl. 13:15 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Vi er virkelig glade og lykkelige lige nu.

Læs også: Vinterbadere ærgrer sig over naboprotester

Vinterbader Lone Bybeck Nielsen er begejstret over, at et enigt Plan- og Erhvervsudvalg mandag gik imod embedsmændenes anbefaling om at sige nej til vinterbadernes ønske om opstilling af en permanent sauna.

- Vi synes, at vinterbaderne er et stort aktiv for Glumsø og for yderligere liv i landdistrikterne. Derfor anbefaler vi, at vinterbaderne får tilladelse til at opstille en sauna ved søbredden, siger formand for Plan- og erhvervsudvalget, Tina Højlund Petersen (S).

Stribevis af protester Beslutningen er truffet trods stribevis af naboprotester, som frygter for udsigten og det rige fugle- og dyreliv ved søbredden. Men politikerne mener godt, at vinterbadning med tilhørende sauna kan forenes med naturoplevelser langs søen - uden at forstyrre livet for svævende ørne og sjældne isfugle.

Afgørelsen bliver nu sendt videre til Økonomiudvalget, da det er det, der skal sige god for dispensation fra søbeskyttelseslinjen og give tilladelse, til at offentlige arealer bliver brugt til private formål.

- Naboerne har selvfølgelig også mulighed for at anke afgørelsen, så vi venter med at juble. Men vi er rigtig glade for det politiske signal om, at de støtter os i kampen for en sauna ved søbredden, siger Lone Bybeck Nielsen.

Politikerne i Plan- og erhvervsudvalget havde valget mellem to placeringer og har valgt en løsning, hvor saunaen placeres ved nogle træer til venstre for badebroen.

Flere medlemmer Saunaen vil koste godt 600.000 kroner, og derfor vil vinterbaderne søge om økonomisk hjælp via fonde. Håbet er, at den lune sauna vil tredoble antallet af medlemmer, så endnu flere kan få glæde af det kolde gys i vinterhalvåret.

I marts sidste år fik vinterbaderne i nabokommunen Ringsted en tilsvarende sauna ved Haraldsted sø.

I Ringsted indviede vinterbaderne sidste år en tilsvarende sauna ved Haraldsted sø. Foto: Jens Wollesen

relaterede artikler

Naboer protesterer: Nej tak til permanent sauna ved Glumsø Sø 09. januar 2021 kl. 04:41

Se billederne fra vandkanten: Bro til de røde huers klub 05. januar 2020 kl. 06:31