Godsejer Christian Danneskiold Lassen får grønt lys til at gå videre med planerne om sol- og vind. Foto: Thomas Olsen

Politikere siger ja til både sol og vind på stort gods

Næstved - 03. december 2019 kl. 05:17 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Den er vi med på.

Formanden for Plan og Erhvervsudvalget i Næstved Kommune, Daniel Lillerøi (S), glæder sig, hvis det lykkedes Holmegaard Gods at realisere planerne om et forsknings- og besøgscenter i vedvarende energi. Det er godsejer Christian Danneskiold Lassen, der sammen med en endnu unavngiven stor dansk uddannelsesinstitution, har planer om at oprette et forsknings- og besøgscenter ved godsets kommende sol- og vindmøllepark.

- Et enigt udvalg giver fuld opbakning til det videre arbejde med solceller og nye vindmøller ved Holmegaard Gods. Og hvis der i tilgift kommer et forskningscenter i vedvarende energi, vil det være en markant gevinst for kommunen, siger Daniel Lillerøi.

Mandag sagde udvalget ja til en principgodkendelse af godsets planer om en vindmølle- og solcellepark ved Kalkerup sydvest for Holmegaard Gods. Planen er 50 hektar med solceller og udskiftning af fire gamle møller med tre nye af 150 meters højde.

- Selvom Fensmark og Næstved næsten er vokset sammen, så ligger solcelleparken i et område, hvor relativt få berøres af sådan et anlæg. Samtidig placeres vindmøllerne i et område, hvor der i forvejen står vindmøller. Og personligt synes jeg, at nye vindmøller er flottere end de gamle piskeris, der snurrer rundt derude i dag, siger Daniel Lillerøi.

Beslutningen giver Christian Danneskiold Lassen mulighed for at arbejde videre med planerne om sol og vind ved Holmegaard Gods. Det er også godsejeren, der har lanceret planerne om et kommende forsknings- og besøgscenter i tilknytning til vind- og solcelleprojektet. Det sker i samarbejde med en stor dansk forsknings- og uddannelsesinstitution, som i følge godsejeren har vist interesse for at opføre et besøgscenter, hvor forskning og udvikling af teknologier til oplagring af vedvarende energi kan finde sted. Projektet har således mulighed for at skabe national opmærksomhed, og vil også gavne flere tekniske uddannelser i Næstved.

Sol- og vindprojektet ved Holmegaard vil ifølge ansøgningen skaffe strøm til 20.000 husstandes årlige forbrug.

En lokalplan for området ventes at ske efter sommeren 2020.