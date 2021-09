Se billedserie Team Fog Næstved spillede fire år i Arenaen, inden holdet blev henvist til Hal 1. Billedet her er fra den allerførste begivenhed i Arenaen ? kampen mellem Team Fog og Horsens. Foto: Kim Rasmussen

Politikere kræver basketballhold vender tilbage

Næstved - 16. september 2021

- Jeg giver ikke op, før vi får Team Fog tilbage i Arenaen - og fodboldklubben igen kan bruge loungefaciliteterne der. Vi skal have eliteidrætten tilbage i Arenaen, som det har været tænkt fra starten af. De skal tilbage - det er også borgernes forventning.

Nye Borgerliges byrådsmedlem Githa Nelander er klar i mælet oven på sidste uges nyhed om, at Team Fog Næstved og Arena Næstved har forlænget den nuværende aftale. Det betyder, at basketballholdet også de næste to år spiller deres hjemmekampe i den væsentligt mindre Hal 1 fremfor i Arenaens store hal.

Fuldstændig absurd Klubbens direktør, Andreas Larsen, forklarede i Sjællandske, at man gerne vil tilbage og spille i Arenaen, men at han ikke har orket at kæmpe for det - han fik nok efter en opslidende kamp for to år siden, som han endte med at tabe.

- Skal vi tilbage, kræver det en anden holdning i byrådet, udtalte Andreas Larsen, og det er måske ikke helt så urealistisk - afhængig af, hvem der ender med at blive valgt ind, når der er kommunalvalg til november.

For ud over Githa Nelander vil også Konservatives spidskandidat, Rune Kristensen, og Radikale Venstre-kandidaten Andreas Pourkamali have Team Fog tilbage i Arenaen, hvor holdet tidligere har haft hjemmebane.

- Jeg synes, det er fuldstændig absurd, at de ikke spiller derinde. Jeg tog derfor kontakt til Andreas (Larsen, red.) og drak en kop kaffe med ham - og efter vores snak synes jeg, det er endnu mere absurd. Vi har meget få flagskibe i Næstved, og basketholdet er et af dem. Vi skal ikke underkende, hvor vigtigt det er for en by. Det giver lokal stolthed, forankring og identitet. Det er det, sport kan - det så vi på nationalt plan under sommerens EM i fodbold, og det er ikke anderledes lokalt, siger Andreas Pourkamali.

Mulig sammenlægning Både Githa Nelander og Andreas Pourkamali understreger, at Arenaen blev bygget med det for øje, at basketholdet skulle spille sine kampe der. Samme opfattelse har Rune Kristensen:

- Vi skal sørge for, at Arenaen igen bliver mere folkelig og aktiv. Der skal åbnes op for, at flere foreninger kan komme ind derude - og ikke mindst elitesporten. Vi skal have Team Fog tilbage, men også håndbold, bordtennis, dans, gymnastik og alle de andre gode foreninger, vi har i kommunen, lyder det.

Rune Kristensen mener, at man bør kigge mod eksempelvis Forum Horsens, der afvikler flere større koncerter, har været vært for Melodi Grand Prix og har en administration på blot tre ansatte. Arena Næstved har næsten fire gange så mange.

- Vi skal have slanket organisationen, så det bliver billigere. Man kunne godt overveje at lægge administrationen sammen med Grønnegades Kaserne Kulturcenter og måske også Rønnebæksholm - det vil give en synergieffekt at drive det i fællesskab, og der ville kunne komme nogle stordriftsfordele, siger Rune Kristensen og fortsætter:

- Arenaen bør laves om til en nøglehal, hvor foreninger kan leje sig ind og selv tjene penge på for eksempel ølsalg. Det vil gøre det muligt for eksempelvis NIF-koncerter at komme ind. For Team Fog vil det betyde, at lejeprisen ikke nødvendigvis bliver mindre, men indtægterne bliver større, og dermed vil de have råd til at spille der.

Udlej Arenaen Githa Nelander mener også, at Arenaen bør drives helt anderledes end i dag. Hun foreslår at udleje den.

- Så kan vi få nogle lokale kræfter til at drive den. Vi har flere hernede, som har musklerne til den slags. Jeg ved godt, at Arenaen kaldes en selvejende institution, men vi har meget at skulle have sagt, når vi i kommunen giver så store tilskud. Den er kommunal, så længe vi giver kommunale kroner. Hvis der er vilje til at finde løsninger, er jeg sikker på, det kan lade sig gøre, siger byrådsmedlemmet, der ikke vil spytte flere af kommunens penge i Arenaens kasse:

- Større tilskud er ikke holdbart. Vi skal ikke betale mere for noget, der allerede er bygget - det kan ikke nytte noget at fortsætte med det, mener Githa Nelander.

Byrådet har sovet i timen Det er Andreas Pourkamali ikke enig i. Han er nemlig ikke afvisende over for at give flere penge, hvis han bliver valgt til byrådet.

- Selvfølgelig er der udgifter forbundet med afviklingen af en basketballkamp, og Arenaen skal ikke have et tab. Men vi må sætte os ned og regne det igennem. Jeg tror ikke, øvelsen er så svær - det har bare ikke været vigtigt nok for byrådet, der har sovet i timen Jeg er ikke nok inde i Arenaens økonomi til at vide, om der skal gives mere i tilskud. Men jeg vil gå langt for at få enderne til at mødes. Det har så stor værdi for byen, så det skal man kunne finde ud af, mener han.

Til gengæld er de to enige om det groteske i, at når der afvikles en basketkamp for fulde gardiner i Hal 1, så bruges den meget større hal ved siden af til seniorbadminton med få deltagere. Det nævner de begge uafhængigt af hinanden.

Kan stille krav Alle tre politikere mener, at kommunen sagtens kan stille krav til, hvad der foregår i Arena Næstved. Rune Kristensen siger:

- Som det er nu, er det en semikommunal spiller, der står for julefrokoster og koncerter og dermed konkurrerer med det private initiativ. Det skal laves om, og vi kan godt stille krav om, at flere foreninger kan komme ind. Jeg synes, at en sammenlægning af administrationerne er en god idé, og jeg tror helt sikkert, jeg vil kunne overbevise andre partier om det samme. Men alt kommer an på, hvad der er politisk flertal til, og jeg vil derfor ikke gøre det til et valgløfte.

Arena Næstved blev indviet i november 2015 - til en basketballkamp med Team Fog - og har plads til op imod 3000 tilskuere ved sportsarrangementer. Der kan være 521 i Hal 1.