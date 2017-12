Se billedserie Kanalpladsen i dag. Foto: Mogens Lorentzen

Politikere i tvivl: Er det sikkert at indrette legeplads ved Kanalen

Næstved - 06. december 2017 kl. 16:30 Af Mogens Lorentzen

Næstved Kommune er klar med lokalplan-forslag for maritim legeplads ved Græshoppebroen, men er det for farligt at indrette maritim legeplads ud til Kanalen?

Det spørgsmål skal drøftes, når lokalplanen for Kanalpladsen i Karrebæksminde skal i høring. Lokalplanen omfatter pladsen ved Græshoppebroen og hele havnemolen i Karrebæksminde. På det grønne område direkte ud til Kanalen er det planen at indrette en maritim legeplads med amfiteater. Projektet har været drøftet i årevis, og nu er et forslag til lokalplan så klar til at komme i høring.

- Der er nogle sikkerheds-spørgsmål, som skal vurderes. Der er stærk strøm i Kanalen, så der skal være garanti for, at sikkerheden er i orden. Den debat tager vi i høringsperioden, siger Daniel Lillerøi (S) formand for Plan og Ejendomsudvalget.

Lokalplan-forslaget skal drøftes i byrådet den 19. december, og otte ugers hørings-periode starter den 9. januar. Der arrangeres borgermøde om planen på Smålandshavet den 25. januar.

Lokalplanen sikrer bevaring af Pandekagehuset, som er indrettet i en toldbygning opført i 1814. Dermed er et det et af Karrebæksmindes ældste bygninger.