Politikere i kor til jobcenter: Vi svigter! Gør noget! Løs det!

Næstved - 16. november 2017

Historien om Elene Nielsen har gjort indtryk på de ansvarlige politikere i Beskæftigelsesudvalget i Næstved. De vil have sagen undersøgt.

- Vi skal lytte til hende. Vi skal ikke opgive hende. Vi gør ikke nok.

Det siger DFs Githa Nelander.

- Det er et svært tilfælde. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre, men vi må skaffe den viden, siger Søren Revsbæk (V).

- Det er trist læsning, siger formand for Beskæftigelsesudvalget Anette Brix (K), der vil have sagen undersøgt, så der kan skaffes mere viden om området.

Formanden foreslår, at der bliver arrangeret en temadag for medarbejdere på Jobcenter Næstved for at hæve vidensniveauet om senfølger for voksne, der har været udsat for seksuelle krænkelser som børn.

- Jeg vil anbefale, at vi bliver klogere på, hvordan vi får øje på det, siger hun.

Anette Brix forstår godt, at Elene Nielsen er både vred og modløs, og hun mener, at den unge kvinde er meget modig, når hun står frem med sin historie.

Socialdemokratene Micheal Perch kalder det en forfærdelig historie og roser Elene Nielsen for at være modig nok til at stå frem.

Han vil gerne bakke op om et temamøde. Han foreslår, at det eventuelt kan gøres sammen med Kommunernes Landsforening, da det er et problem i det meste af landet.

- Vi skal lære af det her, så vi bliver klogere, siger han.

Det vil han gøre i samarbejde med medarbejderne i jobcentret - og måske Næstved Kommune kan blive den første kommune i landet med en handlingsplan på dette oversete område.

Githa Nelander og Søren Revsbæk vil have sagen op i Beskæftigelsesudvalget for at få problemet belyst.

Det støtter Michael Perch.

Søren Revsbæk mener, at Elene Nielsens sag skal undersøges, og at hun skal have mere hjælp end bare at komme i et praktikforløb. Hun skal have hjælp, så hun kan få et fornuftigt liv.

- Så gør dog noget, og stop det, der ikke virker. Opsøg den viden! Det skal ikke være en sovepude. Det skal hjælpe, siger han om jobcentrets indsats.

DFs Githa Nelander bakker op.

- Vi svigter. Vi tager ikke hånd om det. Det er synd. Hvorfor gør vi ikke noget? Løs det, siger hun.

DF'eren mener, at Elene Nielsen bliver straffet, og at systemet svigter. Githa Nelander vil tage sagen op i både Beskæftigelsesudvalget og i Regionsrådet, da det kræver et samarbejde mellem jobcenter og psykiatrien, der hører under Region Sjælland.

- Hun vil jo gerne, og hun har ressourcerne. Hun skal have hjælp, så vi får gavn af hende. Vi skal lytte til hende, og vi skal ikke opgive hende, siger Githa Nelander om Elene Nielsen.

Sjællandske følger sagen for at se, hvad politikerne nu gør.

