Det var her i Ringstedgade Mia Than West og hendes mand søndag morgen fandt en blødende, konfus og forkommen ældre mand. De måtte sammen med en tilfældigt tilkommen sygeplejerske fra Næstved Kommune vente 40 minutter på en ambulance. Foto: Robert Andersen

Politikere enige: 40 minutter er for lang tid at vente på en ambulance

Næstved - 13. oktober 2021 kl. 17:54 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Politikere er ikke tilfredse med, at en ældre mand måtte ligge blødende i Ringstedgade og vente 40 minutter, på at en ambulance havde tid til at komme frem.

Mandag kunne Sjællandske fortælle om Mia Than West, som søndag fandt en blødende mand i Ringstedgade, som tilsyneladende var faldet og virkede meget konfus eller dement. Hun ringede 112 kl. 08.34, og ambulancen kom først frem kl. 09.14.

- Jeg synes, at det er vildt kritisabelt, siger hun.

Det er der mange politikere, der er enige i.

En undskyldning Sjællandske har talt med en række nuværende medlemmer af regionsrådet og nogle kandidater, og de er enige om, at det ikke er inden for skiven at vente så lang tid.

- Det er bestemt ikke tilfredsstillende. Vi skylder den borger en undskyldning, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Han kalder der beklageligt og møguheldigt, men han mener også, at akutsystemet fungerer, og at de generelle responstider er tilfredsstillende. Det der skete søndag morgen var et sammenfald af uheldige omstændigheder, men 40 minutter er for lang tid, mener han.

Det er Venstres 2. næstformand Jakob Jensen enig i.

- Det er ikke ok. responstiderne er afgørende for, hvordan vi kan behandle de syge mennesker, siger han.

Behandlingen af de tilskadekomne begynder allerede på ulykkesstedet, og derfor er det vigtigt at være hurtigt fremme, påpeger han. Det er dog ikke noget, som er et generelt problem, vurderer han.

- Det er ikke perfekt. Det bliver det aldrig, men vi er relativt godt kørende, men der her kan være årsag til, at vi skal se på det igen, siger han.

Svært helt at undgå Venstres regionsrådsmedlem Jens Ravn er en af fædrene, til den måde akutsystemet er skruet sammen på.

Han mener heller ikke, at 40 minutter er en rimelig responstid, men han er generelt glad, for måden det fungerer på.

Det er lagt an på, at de livstruende udrykninger har første prioritet, og det var derfor at man måtte omdirigere en ambulance, der var på vej. Det mener Jens Ravn er fornuftigt.

Turen var kategoriseret som en kørsel-B, og den skal være fremme på under 15 minutter, så 40 minutter er ikke ok, mener han. Søndagens hændelse var et sammenfald af uheldige omstændigheder, og der kan ske igen, mener han.

- Det er en kedelig historie, når det sker, siger han.

Alt for længe Nye Borgerliges Githa Nelander, der sidder i Næstved Byråd mener, at det er alt for lang tid.

- Der er for få ressourcer og for få penge, siger hun og slår fast, at de skal hurtigt ud til patienterne, og 40 minutter er ikke hurtigt, mener hun.

- Det er vanvittigt og helt galt. Det vil jeg arbejde for bliver ændret. Det kan jo ende med et dødsfald, siger hun.

Venstres medlem af regionsrådet Kirsten Devantier er heller ikke imponeret.

- Det er beklageligt og trist. 40 minutter er for lang tid, siger hun.

Hun tror, at de får en orientering om sagen, fortæller hun. Hun mener, at det er frygteligt - både for den, der er faldet om, og for den der har fundet personen og sidder uden hjælp i 40 minutter.

Det skal undersøges Det socialdemokratiske regionsrådsmedlem Susanne Lundvald kalder det en møgsituation.

- Det er da irriterende, også for den der sidder og hjælper et menneske, der er forslået og konfus, siger hun.

På den anden side må hun også konstatere, at det nok må være sådan, når ordningen er sådan. Alarmcentralen skal prioritere, men igen....

- Jeg ville heller ikke forvente at skulle vente i 40 minutter, siger hun.

Hun vil have undersøgt, om Falck har haft nok ambulancer til rådighed på det givne tidspunkt.

- Jeg vil have at vide, hvad der er op og ned i den sag. Det er ikke ok service, siger hun.

Det kan gøres bedre Det radikale byrådsmedlem Klaus Eusebius Jakobsen stiller også op til regionsrådet og han er heller ikke begejstret.

- 40 minutter.... Det er sgu ikke godt nok, siger han.

Han mener, at det må kunne gøres bedre, for det er alt for lang tid at vente.

SFs byrådsmedlem Jette Leth Buhl er også regionsrådskandidat og er chokeret over den lange ventetid.

- Det er skrækkeligt. Grotesk. Det er da alt for lang tid. Forfærdeligt. Vi skal have flere ambulancer, siger hun.

Hun mener, at det er mærkeligt, at det kan tage så lang tid. Det er noget, hun vil have set på igen, for det er simpelthen for skidt.

Lizette Lilleskov fra Fuglebjerg er en af DFs kandidater, og hun er på samme linje. Hun mener bestemt ikke, at behandlingen af den ældre mand er i orden.

- 40 minutter er alt for lang tid, siger hun.

Hun vil tage sagen op med DFs spidskandidat Jan Herskov for at få den undersøgt.