Blankt nej i Blangslev. Et flertal i Plan- og erhvervsudvalget har afvist en ansøgning på et stort solcelleanlæg på 120 hektar.

Politikere afviser solcelleprojekt: Vi vil ikke hegne landsbyen ind

Godsejer på Grevensvænge, Henrik Wolff-Sneedorff, er blevet stoppet midt i planlægningen af 120 hektar med solceller i terrænet omkring Blangslev og Lov. Trods en klar anbefaling fra kommunens embedsmænd om at se nærmere på projektet, så er planerne definitivt droppet af et stort flertal i Plan- og Erhvervsudvalget.

