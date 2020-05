På valgaftenen 21. november 2017 i Arena Næstved var nerverne uden på tøjet, men glæden var også stor - Freja Lynæs Larsen var nyvalgt, og her er hun i forhandlinger med Venstres leder Kristian Skov-Andersen. Enhedslisten valgte dog at gå med Socialdemokratiet og borgmester Carsten Rasmussen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Politiker stopper i byrådet: Følte sig mobbet af kolleger

Næstved - 16. maj 2020

Freja Lynæs Larsen nåede kun at sidde i Næstved Byråd i lidt over to år.

Enhedslistens unge håb har valgt at lægge sin lokalpolitiske karriere på hylden. Hun fortæller selv, at det sker af helbredsmæssige årsager, og hun har ikke flere kommentarer, men rygterne har svirret gennem længere tid, at hun har følt sig mobbet og chikaneret af andre byrådsmedlemmer.

Enhedslistens andet medlem Thor Temte bekræfter, at Freja Lynæs Larsen har fortalt ham om episoderne, som han ikke ønsker at gå i detaljer med. Han er ked af, at hun stopper sit politiske arbejde.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) fortæller, at han er bekendt med, at Freja Lynæs Larsen har fortalt, at hun mener tonen er uacceptabel og for hård. Han har været glad for samarbejdet og kalder hendes farvel for ærgerligt.

Venstres gruppeformand Kristian Skov-Andersen synes, Freja Lynæs Larsen har et stort hjerte, men at hun snublede over især de uskrevne regler i byrådet.

Sjællandske er bekendt med flere andre byrådsmedlemmer, der bekræfter, at hun har fortalt om blandt andet ubehagelige mails.

En indigneret Freja Lynæs Larsen kan ved selvsyn opleves til allersidst på byrådsmødet 20. april, som ligger online på kommune-tv.dk