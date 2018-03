På Slagelse Stadion har de et tilsvarende varmeanlæg. Her bruger man også fjernvarme og returvarme, som man har talt om i Næstved, der giver en rabat på 10 procent. Illustration: Robert Andersen

Politiker om stadionvarme: Pinligt og tragikomisk

Næstved - 27. marts 2018 kl. 10:34 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forhastet. Tragikomisk. Dårligt forarbejde. Et valgstunt.

Venstres byrådsmedlem Søren Revsbæk er ikke karrig med kritikken, af den måde varmesagen på stadion er blevet behandlet på.

- De kunne da se, at der ville være en udgift. Det er sløseri, siger han.

Han undrer sig over, at det kunne kom bag på nogen, at det ville koste noget at varme hele banen op på Næstved Stadion.

- De har troet, at det ikke ville koste så meget, siger han.

Nu ligger rørene til fjernvarmen i jorden på stadion, og ingen vil betale for at varme banen op, før Næstved Boldklub rykker op i 1. division, men ingen ved, hvad det skal koste at tænde for varmen.

Næstved Kommune har ikke forhandlet en pris på plads endnu - hverken med varmeværket eller med boldklubben.

Søren Revsbæk mener, at kommunen nu har bragt sig selv i en skidt forhandlingsposition, efter som der ikke er andre varmeleverandører end Næstved Varmeværk.

- Det er en notorisk dårlig forhandlingsposition, siger han.

Varmeværket kan ret beset læne sig tilbage, og vente på at kommunen bliver mør og betaler listeprisen.

Centerchef Kim Dawartz vil ikke forholde sig til noget, det omhandler prisen på varmen.

- Jeg har ingen kommentarer, siger han, men han afviser analysen, om den dårlige forhandlingsposition.

Formand for Kultur- og Demokratiudvalget Linda Frederiksen (S), der er ganske utilfreds med Sjællandskes dækning af sagen, som hun mener, forringer kommunens forhandlingsposition, forventer, at man kan forhandle sig frem til en pris, hun anser for rimelig, og de priser, som har været fremme, som de 7.000 kroner om dagen fra Odense, affærdiger hun.

- Det betaler jeg ikke, siger hun med fast stemme.

