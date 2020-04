Politigården i Næstved er blevet opdelt i zoner for at forhindre, at personalet blander sig for meget på kryds og tværs. Foto: Esben Thoby

Politiets skrappe metoder mod smittefare

Næstved - 02. april 2020 kl. 07:30 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er nu i gang med den tredje uge med særlige restriktioner for at forhindre corona-virusset i at sprede sig for voldsomt. Det har betydet en radikalt ændret hverdag for mange, herunder også politiet.

Eksempelvis er politigården i Næstved blevet delt op i områder for at undgå, at politifolkene bevæger sig for meget rundt på kryds og tværs. Der er også flere lokaler, som man forsøger ikke at tage i brug.

- Vi vil meget gerne undgå afhøringer på stationen, så det er kun i yderste nødstilfælde, at vi foretager dem. Normalt vil vi jo helst have folk ind til os, men i øjeblikket foretager vi rigtig mange telefonafhøringer. Nogle af de mindre sager må simpelthen vente, fordi vi ikke kan få fat i folk telefonisk, forklarer Søren Nielsen, vicepolitiinspektør hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Forurenet lokale I de tilfælde, hvor afhøringer foregår på politistationen, så er forsvarsadvokaterne typisk med på en skype- eller telefonforbindelse i stedet for fysisk at befinde sig i afhøringslokalet, hvor der altid benyttes de største, således at sikkerhedsafstanden kan overholdes.

Møder skal stadig holdes, men også de foregår på en anden måde end normalt.

- Vi har et lukket system kaldet et ITV-anlæg, som er et slags avanceret skype-system med ekstra sikkerhed. Det bruger vi normalt til at tale med de øvrige politikredse, men i øjeblikket bruges det også til interne møder, hvis vi er for mange til at kunne sidde i samme lokale. Så fordeler vi os i forskellige lokaler og logger på, siger Søren Nielsen.

Samme system og metode bruges ved de daglige briefinger. Her holdes personalet adskilt, og vagtchefen går i et lokale for sig selv, hvor han logger på, inden han kan berette om dagens opgaver.

- Og hver gang, vi er færdige med et møde, kontakter vi vores rengøringspersonale, som kommer og spritter det hele af efterfølgende. Mens vi venter, må lokalet ikke benyttes, så der sættes et skilt op med teksten »forurenet lokale«. Det samme gør sig også gældende ved afhøringslokalerne, tilføjer vicepolitiinspektøren.

Undgår tæt kontakt For betjentene på gaden er livet også blevet anderledes. Gummihandsker har altid været en fast del af udstyret, og nu er også håndsprit blevet tilføjet pakken. Det bruges jævnligt, ligesom betjentene selvfølgelig altid skal holde mindst to meters afstand til de mennesker, de tager kontakt til.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå tæt kontakt med personer, kropsvæsker og så videre. Hvis vi skal i kontakt med personer, som vi mistænker for at være smittede med Covid-19, har vi mundbind med, som vi udleverer til dem, fortæller Søren Nielsen.

Andre opgaver Selve opgavernes karakter har ligeledes ændret sig. Der er stadig færdselsuheld og spritbilister, men ikke i samme omfang som før 12. marts.

- Der er mindre trafik end normalt, og der er ikke så mange borgere på gaden om aftenen og om natten. Samtidig kan vi se, at antallet af indbrud heldigvis også er faldet af gode grunde. Så der er lidt færre normale opgaver end normalt, siger Søren Nielsen og fortsætter:

- Til gengæld har vi nu en masse andre slags opgaver. Vi tager ud, hvor vi ved, der kan være mange mennesker samlet, og tjekker, om folk holder afstand. Det kan være grønne områder, legepladser, skaterbaner og så videre. Vi er også til stede i forretningerne, blandt andet for at kontrollere, om folk nu holder den fornødne afstand, men også for at sikre, at forretningerne så vidt muligt gør vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunderne - og sikre, at der er handsker til brug for medarbejderne, når de håndterer fødevarer, som ikke er emballerede.

Politiet følger deres restriktioner ligesom resten af samfundet frem til foreløbig 13. april.

