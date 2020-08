Politiet tjekker trafikken med et øje på hver finger

Politiet havde lørdag aften et skarpt øje på hastigheden på gaderne i Næstved by.

På Vordingborgvej fik 41 målt deres hastighed mellem klokken 21.30 og 23.47. Her var der to, som kan se frem til et klip i kørekortet - den højeste hastighed var her 96 km/t.